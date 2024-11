Vídeo de políticos convocando população para ato em 15 de novembro é de 2023, e não deste ano

Publicado em parceria com o Comprova. Leia mais sobre a coalizão aqui.

PUBLICIDADE Conteúdo investigado: Vídeo exibe políticos, entre eles a candidata derrotada à prefeitura de Curitiba Cristina Graeml (PMB) conclamando a população para um protesto em 15 de novembro. Onde foi publicado: Kwai e WhatsApp.

Conclusão do Comprova: Não há registro de que Graeml tenha divulgado manifestação no dia 15 de novembro de 2024. Vídeo no Kwai engana ao resgatar declarações antigas de Cristina e outras personalidades sobre eventos que ocorreram em 2023. O vídeo foi postado pela primeira vez naquele ano. Desde então, vem sendo replicado sem a data original.

A primeira pessoa que aparece no vídeo é Graeml. Sua fala foi retirada de uma entrevista realizada pela revista Oeste em 14 de setembro de 2023. Nela, Graeml informa que “estão programando uma manifestação para o dia 15 de novembro”, em referência aos atos realizados por apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) no ano passado.

As imagens da filmagem seguinte, com o desembargador aposentado Sebastião Coelho, foram extraídas de um vídeo publicado no canal do YouTube do portal O Antagonista em 26 de setembro de 2023. Na gravação, Coelho convoca o público para manifestações contra o Supremo Tribunal Federal (STF) para outubro daquele ano.

O terceiro vídeo foi publicado também no dia 26 de setembro de 2023. O trecho utilizado faz parte de uma entrevista coletiva concedida pelo senador Rogério Marinho (PL-RN) sobre um plebiscito a respeito da criminalização do aborto no Brasil. Embora a fala de Marinho seja sobre esse tema, o trecho foi recortado para não mencionar especificamente o plebiscito ou mesmo a palavra “aborto”.

Foto: Reprodução/Kwai

O vereador Coronel Vargas (PL-RS) aparece por último. O trecho foi retirado de uma sessão realizada na Câmara de Vereadores do município gaúcho de Santa Maria em 12 de setembro de 2023, ocasião na qual o vereador falou sobre uma suposta “cultura do medo” que desmotiva as pessoas a se manifestarem. O político também criticou o ministro Alexandre de Moraes, do STF, e o Exército. O restante das imagens apresentadas são trechos de gravações de diferentes manifestações e atos antigos realizados por apoiadores de Bolsonaro.

O perfil no Kwai não tem opção de receber mensagem e, por isso, o Comprova não conseguiu contato com o autor.

Enganoso, para o Comprova, é o conteúdo retirado do contexto original e usado em outro de modo que seu significado sofra alterações; que usa dados imprecisos ou que induz a uma interpretação diferente da intenção de seu autor; conteúdo que confunde, com ou sem a intenção deliberada de causar dano.

Alcance da publicação: O Comprova investiga os conteúdos suspeitos com maior alcance nas redes sociais. Não há como mensurar o alcance do vídeo no WhatsApp, mas todo conteúdo muito compartilhado é marcado como “encaminhado com frequência”. Os vídeos publicados pelo autor da postagem original têm em média mil visualizações.