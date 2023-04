Postagem usa vídeo de 2018 para enganar sobre tentativa de ataque em escola na Bahia

O que estão compartilhando: vídeo mostra homem que tentou atacar escola na Bahia fugindo de alunos.

O Estadão investigou e concluiu que: estão tentando te enganar, pois o vídeo não é atual. A Secretaria da Educação da Bahia informou que as imagens foram gravadas em 29 de agosto de 2018, no Colégio Estadual Manoel Devoto, localizado no Bairro do Rio Vermelho, em Salvador.

Vídeo foi gravado em Salvador em 2018 Foto: Reprodução

Saiba mais: Surfando na onda de postagens sobre supostas ameaças de atentados em escolas nas últimas semanas, um post no Instagram afirma que “um homem tentou fazer um mass*cre em escola da Bahia, só não esperava pela reação dos alunos”. As imagens mostram uma pessoa saltando em uma escada dentro de uma escola e correndo pelo pátio. Alunos a perseguem até ela sair na rua, onde continua a ser seguida.

Conforme noticiado pelo G1 Bahia em 2018, um jovem invadiu a unidade escolar pelo teto, o que provocou pânico nos estudantes e gerou correria e gritaria. A pessoa chegou a jogar cadeiras contra os alunos, mas ninguém ficou ferido. O homem foi detido pela Polícia Militar e encaminhado para a 7ª Delegacia Territorial (DT-Rio Vermelho) da Polícia Civil, onde foi identificado e liberado após a família comprovar se tratar de pessoa com transtorno mental.

Como lidar com postagens do tipo: O Estadão ouviu especialistas que reuniram dicas sobre como alunos e pais devem agir diante de publicações sobre ataques em escolas.

Denuncie às autoridades suspeitas de planos de ataques em escolas e faculdades.

Não espalhe nas redes sociais e nos aplicativos de mensagens fotos e vídeos cujas informações não têm a veracidade checada.

Denuncie postagens nocivas às próprias redes.

Evite entrar em pânico.

Saiba mais nesta reportagem.