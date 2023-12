Postagem adultera vídeo de Lula para aplicar golpe de ‘saldos esquecidos’

O que estão compartilhando: um vídeo em que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva anuncia “site seguro para resgate de saldos esquecidos”. A gravação ainda convida usuários a entrar em site promovido pelo anúncio e informar o CPF para consulta.

O Estadão checou e concluiu que: é falso. A voz e a imagem de Lula foram adulteradas na postagem; a gravação original do presidente não tem ligação com o serviço de saldos esquecidos. O Banco Central do Brasil informou que o conteúdo não é verdadeiro e que o único canal do Sistema de Valores a Receber (SVR) é do Banco Central do Brasil. A instituição alerta sobre golpes envolvendo “dinheiro esquecido”.

Imagem e voz do presidente foram montadas para divulgar sites não oficiais do Sistema de Valores a Receber. Foto: Foto

Saiba mais: Postagem usa adultera a voz e a imagem de Lula, possivelmente com inteligência artificial, de um vídeo divulgado em setembro. No conteúdo falso, o chefe do Executivo supostamente divulgaria um “site seguro para resgate de saldos esquecidos”. No entanto, Lula não fez pronunciamento oficial sobre o serviço.

A partir de uma busca reversa com a imagem do presidente, encontramos o vídeo original publicado no X (antigo Twitter) de Lula. Na gravação de 12 de setembro de 2023, ele afirma que as prefeituras não receberão menos repasse do Fundo de Participação dos Municípios (FPM) neste ano, comparado a 2022. Não há nenhum trecho do vídeo em que Lula recomenda site para resgatar “dinheiro esquecido”.

Por nota, o Banco Central do Brasil informou que o conteúdo compartilhado nas redes sociais é falso e que as informações sobre o sistema de Valores a Receber estão disponíveis somente no site oficial. O BCB faz um alerta sobre golpes envolvendo o serviço que utilizam o nome da instituição. Não há no sistema a cobrança de Pix para que os valores sejam resgatados.

O serviço possibilita que pessoas físicas e jurídicas consultem se possuem dinheiro esquecido em bancos e outras instituições financeiras exclusivamente em valoresareceber.bcb.gov.br/publico. No dia 7 de dezembro, o Banco Central informou que cerca de R$ 7,5 bilhões ainda estão disponíveis para resgate no sistema, de acordo com dados referentes a outubro.

Como lidar com postagens do tipo: Para não cair em golpes como esse, é necessário saber que grandes instituições financeiras costumam fazer alertas em seus canais oficiais. Também é importante ficar atento aos links compartilhados, já que o Banco Central não usa o sufixo “.com.br” e, sim, o “gov.br” em seus sites. No caso do vídeo, ainda conseguimos identificar que a voz de Lula é robótica e não combina com o que está sendo pronunciado por ele na gravação.