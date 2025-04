Vídeo usa nome da Ágil Empréstimos para levar a site de golpe financeiro

O que estão compartilhando: vídeo em que um homem recomenda a Ágil Empréstimos, que liberaria até R$ 30 mil em cinco minutos, sem consultas a cadastros privados de crédito. A postagem tem um link para simular a contratação de crédito.

O Estadão Verifica investigou e concluiu que: é enganoso. O link da publicação leva a um site malicioso, que usa a logo da Ágil Empréstimos para aplicar um golpe. Após responder uma série de questões, o usuário é orientado a pagar uma tarifa para receber o empréstimo. No entanto, a financeira alerta que não solicita nenhum tipo de pagamento adiantado e não cobra taxa para liberação de valores.

Post oferecendo empréstimo no Facebook leva a um site malicioso que aplica golpes nos interessados. Foto: Reprodução/Facebook

PUBLICIDADE Saiba mais: O homem no vídeo afirma que o programa Crédito do Trabalhador, também chamado de Consignado CLT, cobra o dobro do valor contratado no empréstimo. Mas essa alegação é desmentida pela imagem exibida no próprio vídeo. Na tela, o homem mostra uma simulação de empréstimo consignado CLT no aplicativo da Carteira de Trabalho Digital. Ele simula pegar emprestado R$ 7 mil, a serem pagos em 24 parcelas. O aplicativo indica que cada parcela custará R$ 415,11, chegando ao total de R$ 9.962,64.

Publicidade

Ou seja, caso o interessado consiga contratar o empréstimo nesses termos, ele não pagaria o dobro do valor contratado, mas 42,32% a mais. No caso exposto, a taxa de referência utilizada pelo governo foi de 3,04% mensais.

Como funciona o golpe usando a Ágil Empréstimos?

O link da postagem direciona a um site com o endereço “Credsimples”. A página usa a logo da Ágil Empréstimos, tentando se passar pela instituição financeira autorizada pelo Banco Central do Brasil.

No site, ao clicar em “solicitar empréstimo”, o usuário recebe opções para negativados, pessoa física e pessoa jurídica. No caso de pessoa física, a página afirma que podem ser solicitados de R$ 3 mil até R$ 15,5 mil.

O CPF e outros dados do interessado são solicitados e então é informado um valor aprovado para empréstimo com saque imediato disponível. O site fornece opções de parcelamento com taxas de juros de apenas 0,49% ao mês.

Publicidade

Para comparação, empréstimos sem desconto em folha de pagamento pelo Banco do Brasil, por exemplo, têm taxas de juros a partir de 2,51% ao mês.

A promessa de juro baixo e de liberação rápida do valor acabam seduzindo o interessado a continuar seguindo os passos da página. Após a confirmação de mais alguns dados, é aplicado o golpe.

O site alega que, para sacar o empréstimo, é necessário pagar taxas que somam R$ 29,87. A partir disso, o usuário é levado a outra página, em que é gerado um QR Code para o pagamento do valor via Pix. Nessa etapa, a vítima é pressionada a pagar, porque recebe um comunicado de que, caso desista da negociação, uma multa de R$ 226,39 será vinculada ao CPF dela.

Consumidores registram reclamações

Para tentar passar credibilidade, a página maliciosa também usa a logo do Reclame Aqui, uma plataforma onde consumidores podem registrar reclamações sobre empresas, que podem apresentar soluções. Junto da identidade visual da plataforma, são inseridos depoimentos falsos sobre a veracidade da contratação do empréstimo.

Publicidade

Ao consultar o Reclame Aqui, o Verifica não apenas não encontrou esses depoimentos como ainda localizou registros contra a marca “Ágil Cred”. Segundo os usuários, eles pagaram taxas mas não receberam o empréstimo prometido.

No momento da publicação desta checagem, o vídeo havia sido deletado do Facebook, mas o site malicioso continuava no ar.