Postagem distorce decisão de Moraes que afastou auditores fiscais da Receita em 2019

O Estadão Verifica investigou e concluiu que: é enganoso. É de agosto de 2019 o vídeo que mostra auditores fiscais protestando em frente ao prédio do STF contra uma decisão do ministro Alexandre de Moraes. Naquele ano, Moraes suspendeu uma investigação da Receita Federal sobre 133 contribuintes que entraram na mira do órgão por indícios de irregularidades. Na mesma decisão, o ministro determinou o afastamento temporário de dois servidores por indevida quebra de sigilo. Não há relação com o PT.

No entendimento do ministro, houve graves indícios de ilegalidade no direcionamento das apurações que estavam em andamento na Receita. A postagem omite que o magistrado autorizou o retorno dos servidores ao trabalho em novembro do mesmo ano.