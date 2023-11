Postagem em que Javier Milei chama Lula de ‘ladrão’ é montagem

O que estão compartilhando: que o presidente eleito da Argentina, Javier Milei, chamou o presidente brasileiro, Luiz Inácio Lula da Silva, de “ladrão” em resposta a uma postagem do petista.

O Estadão Verifica investigou e concluiu que: é falso. A imagem que circula é uma montagem. No X (antigo Twitter), Lula desejou “boa sorte e êxito ao novo governo”, mas o argentino não respondeu à publicação. Vale ressaltar que, antes da campanha presidencial, Milei disse que o petista fazia parte de uma “classe política de ladrões”.

Imagem que mostra Javier Milei chamando Lula de “ladrão” em post é montagem Foto: Reprodução/Facebook

Saiba mais: no dia 19 de novembro, o libertário Javier Milei foi eleito presidente da Argentina. Com 99,2% das urnas apuradas, Milei obteve 55,6% dos votos, enquanto o peronista Sergio Massa teve 44,3%.

No mesmo dia, Lula desejou “boa sorte e êxito” no novo governo do país vizinho, sem citar Milei. Postagens que circulam nas redes sociais mostram que, em resposta à publicação de Lula, o libertário teria comentado “Lula ladrón, tu lugar está en la prisión” (“Lula ladrão, seu lugar é na prisão”). A imagem, contudo, é uma montagem. Milei não reagiu e nem respondeu à postagem do petista.

Milei já chamou Lula de ‘ladrão’, ‘comunista furioso’ e ‘ex-presidiário’

Continua após a publicidade

Durante as últimas eleições brasileiras, Milei declarou apoio ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). No dia 7 de setembro do ano passado, o argentino publicou uma mensagem de apoio ao ex-chefe de Estado. “Não deixemos que os comunistas avancem no sonho de uma União Soviética Latino-Americana”, escreveu.

No dia 15 de outubro de 2022, antes do segundo turno, o libertário gravou um vídeo ao lado do deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) pedindo votos para o ex-presidente. Na gravação, ele chama Lula de “presidiário comunista”.

Leia também Veja o que Javier Milei já falou sobre Lula

Em janeiro, nos primeiros dias do terceiro mandato de Lula, Milei disse que o petista faz parte de um grupo de “políticos ladrões”. Na postagem, o libertário também afirma que Lula trabalha para o Foro de São Paulo.

Mais recentemente, em outubro deste ano, Milei chamou Lula de “comunista furioso” e acusou o petista de atuar contra a sua candidatura. O episódio ocorreu após uma reportagem do Estadão, a qual revelou que, com o aval do governo brasileiro, a Argentina conseguiu um empréstimo de US$ 1 bilhão junto ao Banco de Desenvolvimento da América Latina (CAF).

Continua após a publicidade

Nesta terça-feira, 21, Lula disse que é necessário saber conviver com adversidades e que os presidentes dos países não precisam ser amigos. “Não tenho que gostar do presidente da Argentina, do Chile, da Venezuela”, afirmou. De acordo com o presidente, o importante é cada um saber seu papel institucional e não se recusar ao diálogo.

Como lidar com postagens do tipo: A peça verificada falseia uma declaração de uma figura pública para desinformar sobre um assunto em evidência. Nesses casos, uma busca no Google por palavras-chave pode ajudar a encontrar fontes confiáveis que informem sobre a pauta em questão.