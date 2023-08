Vídeo antigo é retirado de contexto para sugerir que Lula respondeu Zema sobre bloco Sul-Sudeste

O que estão compartilhando: vídeo em que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva supostamente responde à declaração do governador de Minas Gerais, Romeu Zema, sobre a criação da aliança Sul-Sudeste para evitar perdas econômicas e espaço político frente aos Estados do Norte e Nordeste do País.

O Estadão Verifica investigou e concluiu que: está fora de contexto. O vídeo em que Lula diz que Zema “tem liberdade para apoiar quem ele quiser” é de 2022 e não tem relação com a fala do governador mineiro sobre o Consórcio Sul-Sudeste (Cosud). Na ocasião, Lula concedia uma entrevista coletiva após ato de campanha realizado em Belo Horizonte. O trecho exibido pela publicação mostra o momento em que o petista responde a uma pergunta feita por um jornalista sobre Zema ter declarado voto no ex-presidente Jair Bolsonaro. Ao Verifica, a Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República (Secom) informou que o presidente não comentou a fala recente do govenador de Minas Gerais sobre a criação do bloco Sul-Sudeste.

Postagem exibe trecho de entrevista coletiva em que Lula comenta sobre Romeu Zema ter declarado voto no ex-presidente Jair Bolsonaro Foto: Reprodução

Saiba mais: A postagem publicada no Instagram sugere que a fala de Lula seria uma resposta a Zema, que em entrevista ao Estadão defendeu a aliança entre os Estados do Sul e do Sudeste para contrapor o poder político de Estados do Norte e do Nordeste. A declaração do governador mineiro repercutiu entre políticos que se manifestaram a favor e contra seu posicionamento. Lula não comentou o assunto.

O vídeo exibido pela postagem mostra o trecho de uma entrevista coletiva concedida pelo presidente em outubro de 2022, na capital mineira, Belo Horizonte. A entrevista aconteceu após um ato de campanha e foi transmitida na íntegra pelo canal do jornal O Tempo no YouTube. Pela transmissão, é possível identificar que a fala de Lula sobre Zema é dita a partir de 23 minutos e 59 segundos.

Além de dizer que Zema tinha liberdade para apoiar quem quisesse, Lula pontuou que o governador não deveria pensar que “o povo é gado” e deveria tomar cuidado para não tratar as pessoas como rebanho. Em resposta à pergunta do jornalista, Lula também afirmou que, se o governador soubesse 10% do que ele fez em Minas Gerais nos governos anteriores, ele teria um “problema de remorso” por não apoiá-lo.

A mesma declaração em que Lula fala sobre Zema foi alvo de desinformação nas redes sociais em outubro de 2022. Dias após a entrevista coletiva, uma montagem com a fala do petista circulou nas plataformas digitais com trechos distorcidos para parecer que ele havia ameaçado o governador. À época, o Verifica checou a publicação e concluiu que a alegação de que Lula teria ameaçado Zema é falsa.