Postagem mente ao associar morte de fotógrafa a vacina contra a covid-19

O que estão compartilhando: que a fotógrafa Ingryd Alves morreu por causa da vacina da covid-19.

O Estadão Verifica investigou e concluiu que: é falso. Não há registros de eventos adversos pós-vacinação contra a covid-19 em nome da paciente, segundo o Centro de Vigilância Epidemiológica (CVE) do Estado de São Paulo. A fotógrafa Ingryd Alves, de 28 anos, morreu devido a um mal súbito. A jovem era conhecida por fotografar famosos, como a filha do jogador de futebol Neymar.

Secretaria de Saúde de São Paulo informou que não há registros de eventos adversos ao imunizante em nome da paciente. Foto: Foto

Saiba mais: A fotógrafa, de 28 anos, faleceu no dia 26 de outubro e deixou três filhos. Nas redes sociais, a equipe de Ingryd lamentou sua morte e explicou que ela teve um mal súbito: “Por volta das 5 horas da manhã de hoje, a Ingryd teve um mal súbito e, apesar de todos os esforços médicos durante duas horas incansáveis de angústia e desespero, infelizmente ela não resistiu”. Em junho, a jovem se submeteu a uma cirurgia bariátrica, mas não há informação de que o procedimento tenha relação com a morte.

A fotógrafa e dois estúdios na cidade de São Paulo, um na zona sul e outro na zona leste. Ela realizava ensaios de gestantes, bebês e adultos. Semanas antes de morrer, Ingryd havia fotografado Mavie, filha de Bruna Biancardi e Neymar.

Continua após a publicidade

Em publicação, o Ministério da Saúde explicou que o mal súbito não é tão raro e pode ter diversas causas, como infarto, arritmia cardíaca, acidente vascular cerebral e outros. As vacinas contra a covid-19 são comprovadamente seguras e eficazes, segundo a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). Elas passam por processo rígido de avaliação pela Fundação Oswaldo Cruz.

O Programa Nacional de Imunizações monitora ocorrências médicas indesejadas após a vacinação, chamadas de Eventos Supostamente Atribuíveis à Vacinação ou Imunização (ESAVI). Estudos da Organização Mundial da Saúde (OMS) mostram que a vacinação diminuiu a mortalidade da covid-19 na população geral.

Como lidar com postagens do tipo: É comum que publicações que buscam desinformar tirem de contexto notícias de mortes para incentivar pessoas a não se vacinar. Neste caso, é necessário ter em mente que as vacinas são submetidas a testes, pesquisas e comprovações das autoridades de saúde e cientistas antes de serem distribuídas à população.