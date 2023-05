Postagem sobre devolução de dinheiro por uso de cartão de crédito é golpe

O que estão compartilhando: graças a um decreto presidencial, titulares de cartões de crédito das bandeiras Mastercard, Visa, Hipercard, Elo e American Express que fizeram compras de 2019 a 2022 têm direito a receber dinheiro de volta pago pelo banco, que distribuirá um “saldo bilionário”.

O Estadão investigou e concluiu que: é falso e se trata de um golpe. A mensagem aparece em posts nas redes sociais acompanhada de um link que pede ao usuário algumas informações pessoais. O Banco Central alerta que os valores não existem e orienta as pessoas a não clicarem no link, não preencherem dados pessoais ou bancários, nem fazerem nenhuma transferência bancária solicitada pelo site malicioso.

“Se você clicar nesse link e inserir os seus dados bancários, você está oferecendo informação valiosa de bandeja para os golpistas. Além disso, se eles pedirem para você fazer um pagamento, um PIX, pra ter acesso a esses valores, você vai perder o dinheiro e ainda vai ter um trabalhão para tentar recuperar”, diz um vídeo de alerta publicado no YouTube do Banco Central.

Foto: Reprodução

Em nota, a Associação das Empresas de Cartões de Crédito (Abecs) tratou o conteúdo como golpe: “A Abecs esclarece que não existe devolução de valores por tempo de uso do cartão, o que alguns conteúdos em redes sociais têm denominado como ‘recall de cartão de crédito’. A divulgação dessas informações é um golpe, com o intuito de capturar informações da vítima, conforme já esclareceu o Banco Central do Brasil”.

Saiba mais: A mensagem golpista circula nas redes há algum tempo e com versões parecidas. Uma delas afirma que o governo percebeu que cobrou a mais algumas tarifas de operações com cartão de crédito e que, agora, o dinheiro será devolvido pelos bancos. Outra diz que a operação é um “recall do cartão de crédito”. Essas mensagens também são falsas.

No conteúdo aqui investigado, há ainda uma fotografia do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, ao lado de uma imagem genérica de uma publicação no Diário Oficial da União (DOU), como se mostrasse um decreto assinado pelo presidente com as regras para a devolução do dinheiro. Não há qualidade suficiente na imagem para afirmar qual publicação foi usada na imagem, mas é possível identificar que se trata de algo referente ao Ministério da Defesa, e não da Fazenda.

O Banco Central informa que aqueles que acabaram caindo no golpe devem informar ao banco onde têm conta e registrar um boletim de ocorrência na polícia, informando a fraude. Quem fez um PIX ou transferiu valores na esperança de receber um reembolso também deve informar isso ao banco. A instituição irá abrir um Mecanismo Especial de Devolução (MED) para tentar reaver os valores, a chave PIX que recebeu a transferência poderá ser marcada como suspeita e o golpista poderá ter a conta bloqueada.