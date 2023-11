Postagem tira de contexto fala de Lula sobre isenção do IR para quem recebe R$ 2.640

O que estão compartilhando: que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse que “em 2640, ninguém vai pagar mais um centavo de imposto de renda”.

O Estadão Verifica checou e concluiu que: é enganoso. A fala do presidente foi cortada para parecer que ele se referia ao ano de 2640. O discurso é de maio de 2023. Na época, Lula se referia à isenção do Imposto de Renda (IR) para trabalhadores que recebem até R$ 2.640,00.

A fala do presidente foi cortada para parecer que ele se referia ao ano de 2640. Foto: Reprodução

Saiba mais: O vídeo que circula no Instagram recorta o discurso de Lula em evento deste ano, no Dia do Trabalhador (1º de maio) no Vale do Anhangabaú, em São Paulo. A fala completa do presidente consta no site do Planalto:

“É importante lembrar que nós estamos apenas há quatro meses no governo. Vocês me deram quatro anos e eu só tenho quatro meses de mandato. Mas do outro, nós começamos a dar o sinal hoje. Até ontem o trabalhador que ganhava acima de R$ 1.903 pagava imposto de renda sobre o que ganhava acima de 1.900. Agora nós aumentamos o limite para R$ 2.640.

Então até 2.640, ninguém vai pagar mais um centavo de imposto de renda. E vocês sabem que eu tenho um compromisso com vocês de, ao terminar o meu mandato, a gente ter isenção até R$ 5 mil.”

O discurso também foi gravado por veículos como Poder360 e TV Fórum.

Continua após a publicidade

Faixa de isenção do IR

De acordo com a Medida Provisória (MP) 1.172/23, aprovada pelo Congresso Nacional e pelo Senado Federal no fim de agosto, os trabalhadores que possuem renda mensal de até R$ 2.112 não estarão mais sujeitos ao pagamento do Imposto de Renda – antes, a isenção valia até R$ 1.903,98.

Além disso, pessoas físicas com renda mensal de até R$ 2.640 poderão ficar isentas do IR, caso optem por deduzir um valor de R$ 528 do imposto devido, sem a necessidade de comprovar despesas à Receita Federal.

O conteúdo verificado aqui também já foi desmentido por veículos como Reuters e Terra.

Como lidar com postagens do tipo: Discursos do presidente são divulgados pela imprensa. No caso verificado aqui, bastou pesquisar trechos da fala de Lula no Google para encontrar vídeos e outras coberturas daquela ocasião.

Além disso, as transcrições dos pronunciamentos oficiais do presidente constam no site do Planalto. É importante consultar esse portal diante de vídeos editados, para conferir datas e falas completas.