Postagem tira de contexto vídeos de artistas em apoio a direitos da população carcerária

O que estão compartilhando: que o crime organizado fará uma ação em defesa de resolução do Supremo Tribunal Federal (STF) sobre problemas no sistema prisional.

O Estadão Verifica checou e concluiu que: é enganoso. O vídeo mostra artistas do funk e do rap convidando pessoas para participar de manifestação em defesa dos direitos da população carcerária. O ato foi organizado pela Articulação Nacional pelos Familiares de Presos (ANFP) e ocorreu nesta quarta-feira, 13. O protesto defendeu a decisão do STF, de outubro, que impôs ao governo federal a criação de um plano para resolver problemas nas prisões.

Artistas gravaram vídeos convocando pessoas para manifestação em defesa dos direitos de presos. Foto: Foto

Saiba mais: O vídeo compartilhado no WhatsApp faz uma junção de gravações feitas por artistas brasileiros, na qual eles convidam pessoas para uma manifestação em defesa dos direitos da população carcerária. O conteúdo original foi publicado no Instagram da Articulação Nacional pelos Familiares de Presos (ANFP), que organizou o ato.

Não há, na mensagem compartilhada no WhatsApp, a identificação do contexto das gravações ou o nome dos artistas. O vídeo faz uma associação enganosa entre os músicos e o crime organizado; além disso, insere fotos do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e uma imagem antiga de quatro homens com armas na mão.

Vídeos foram gravados em apoio aos direitos no sistema carcerário

Nomes conhecidos da música, como Joãozinho VT, Cabelinho, MC Paiva, MC Brisola, Ryan SP, Filipe Ret, Sandrão, do grupo RZO, Paulin da Capital, Mc Michel ZL e outros artistas, gravaram vídeos convocando pessoas para um protesto que aconteceu hoje, 13, e defendia a resolução de problemas nas prisões brasileiras. Os vídeos foram publicados nas redes dos artistas e também na página do Instagram da ANFP.

A postagem desinformativa compartilha os trechos das gravações juntas, alegando que eles pertencem ao “crime organizado”, e uma foto de homens com armas na mão. No entanto, a fotografia dos indivíduos armados não mostra os artistas do vídeo e circula desde 2014 na internet.

Foto de indivíduos armados circula desde 2014 na internet. Foto: Foto

A primeira publicação com a imagem foi feita pelo site Notícias da Baixada e explica que são “bandidos de Belford Roxo ostentando armas nas redes sociais”. É possível ver na foto original que o busto do presidente Lula foi colocado no post por meio de uma montagem na camiseta de um dos homens armados.

Manifestação defende ação do STF por plano nacional nos presídios

O protesto organizado por familiares de presos defende a conclusão do julgamento feito pelo STF da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) 347. Na sessão que ocorreu em 4 de outubro, a Corte reconheceu a existência de um cenário de violação massiva de direitos fundamentais no sistema prisional brasileiro.

Por unanimidade de votos, foi determinado pelo tribunal o prazo de seis meses para que o governo federal elabore um plano para resolver a situação, bem como a superlotação dos presídios, o número de presos provisórios e a permanência em regime mais severo ou por tempo superior ao da pena. A ação havia sido proposta pelo PSOL em 2015.

Por nota, a ANFP explicou que a manifestação ocorreu nesta quarta-feira, 13, a partir das 10h, em diversas capitais e cidades do País. O ato defende o direito à integridade física, alimentação, higiene, saúde, estudo, trabalho, reabilitação e a retomada das visitas sociais e conjugais dos detentos.

Como lidar com postagens do tipo: Não é incomum que publicações preconceituosas usem a imagem de cantores do rap e do funk e/ou pessoas de comunidades periféricas para ligá-las ao crime organizado. Antes de acreditar, procure por informações descritas e pelos vídeos originais por meio da busca reversa de imagens. A postagem falsa ainda usa montagens, como a foto do presidente Lula na camiseta, que são facilmente identificáveis na imagem.