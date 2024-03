Postagens tiram de contexto fala de presidente do PL sobre destinação de verbas na pandemia

A entrevista com o presidente do PL está disponível no YouTube na íntegra. A fala (a partir do minuto 39:13) era referente ao valor repassado para os municípios gerirem a crise ocasionada na saúde durante a pandemia, o que é omitido nas publicações enganosas. Na entrevista, Valdemar afirma que Bolsonaro perdeu milhões de votos com o seu discurso antivacina e que houve um “erro de comunicação” dele com a população, já que — segundo Costa Neto —mesmo tendo demonstrado publicamente ser contra a imunização, o ex-presidente destinou verbas para as prefeituras lidarem com a pandemia.

“Bolsonaro, naquele momento, perdeu milhões de votos. Bolsonaro era pra ter ganho a eleição do Lula no primeiro turno, porque ele perdeu a eleição por dois milhões de votos. E ele, na pandemia, perdeu muito mais do que isso. Foi um desastre. E ele deu dinheiro pros 5.568 municípios no Brasil enfrentarem a pandemia. Deu dinheiro para todos os Estados, comprou todas as vacinas gratuitas pro povo (...) gastou mais de R$ 200 bilhões dando dinheiro para todas as prefeituras enfrentarem a pandemia, e ele falava contra. Contra ele mesmo. Ali foi um erro de comunicação.” Assista: