Pôsteres que imitam prateleiras cheias são de supermercado dos EUA, não da Venezuela

O que estão compartilhando: que supermercados na Venezuela escondem a falta de alimento cobrindo as gôndolas vazias com fotos gigantes de prateleiras cheias de produtos.

O Estadão Verifica investigou e concluiu que: é falso. A foto que está sendo divulgada como uma evidência de desabastecimento na Venezuela, na verdade, foi tirada nos Estados Unidos. Os produtos que aparecem cobrindo as gôndolas são comercializados pela Kroger, uma rede de supermercados dos Estados Unidos. As fotos de alimentos foram colocadas em frente às prateleiras vazias durante o período de remodelação das lojas. A Kroger disse que não opera na Venezuela.

Fotos de produtos cobrindo gôndolas vazias não têm o objetivo de esconder desabastecimento de alimentos na Venezuela Foto: Reprodução/Facebook

Saiba mais: A foto de um banner com imagens de alimentos colocado em frente a gôndolas vazias em um supermercado circula fora de contexto. No dia 12 de março, um usuário do Facebook compartilhou imagem e escreveu na legenda “Como é bom ser repositor na Venezuela”. A postagem acumula 12 mil curtidas.

Foto foi tirada nos Estados Unidos

PUBLICIDADE Um banner semelhante ao da imagem do Facebook aparece em uma foto postada na plataforma Flickr, dentro de um álbum chamado Kroger remodel in Logan, Ohio 2018 (Reforma da Kroger em Logan, Ohio, 2018, em tradução livre). Kroger é o nome de uma rede de supermercados dos Estados Unidos, que em 2017 anunciou uma série de remodelações em suas filiais. Matéria publicada no site Logan News, em 7 de novembro de 2018, convidou os moradores da cidade a prestigiarem a reinauguração da Kroger. “A loja celebrará a conclusão de uma reforma de US$ 3,3 milhões durante um evento aberto agendado para quarta-feira, 14 de novembro, das 16h às 18h”, informa o texto.

O autor do álbum publicado no Flickr é Dan Keck. Em resposta enviada por e-mail ao Verifica, ele não soube dizer se a foto que está circulando no Facebook foi batida na loja da Kroger da cidade dele, mas garante que foi em alguma filial da empresa. Veja na imagem a seguir elementos em comum entre as duas imagens.

A foto que circula no Facebook e a foto postada por Dan Keck no Flickr mostram o mesmo banner. Reprodução/Facebook e Flickr Foto: Reprodução/Facebook e Flickr

“Reconheço as placas amarelas de venda que a Kroger costuma usar. Além disso, a foto à esquerda tem fotos da manteiga de amendoim da marca Kroger e de um produto da marca ‘Simple Truth’ da Kroger que tem um logotipo com um círculo verde. Poderia ser uma Kroger em qualquer cidade dos EUA. Mas acho que essa loja também estava passando por uma reforma”.

Publicidade

Ele explicou que a Kroger da sua cidade fez uma reforma, mudando todas as seções e corredores para novos locais e que por causa desse trabalho algumas prateleiras ficaram vazias por um tempo.

“A loja colocou essas fotos grandes. Não acho que eles tenham tido má intenção. Eles apenas acharam que seria mais agradável ter a aparência de prateleiras cheias, porque os clientes talvez não gostassem de ver prateleiras vazias”, avalia Keck.

Em resposta enviada por e-mail ao Verifica, a rede Kroger explicou que não tem lojas na Venezuela.

Situação alimentar na Venezuela

Desde 2016, a Venezuela tem Comitês Locais de Abastecimento e Produção (CLAP), um programa de distribuição de alguns alimentos básicos importados. Na semana passada, Nicolás Maduro prometeu incluir proteína animal, como carne e frango, entre os itens distribuídos via CLAP.

Após visita realizada ao país no início do ano, o relator especial sobre o direito à alimentação da Organização das Nações Unidas (ONU), Michael Fakhri, reconheceu que a Venezuela tem leis progressistas sobre a questão alimentar, mas avaliou que persistem os problemas de acesso aos alimentos, especialmente para “grupos vulneráveis” como prisioneiros, crianças e mulheres.

Esse conteúdo foi checado pelo E-Farsas e pelo Uol Confere.