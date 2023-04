É falso que prefeito tenha sido pego com R$ 70 milhões em Pernambuco

O que estão compartilhando: que a polícia encontrou R$ 70 milhões em espécie na casa de um prefeito de um município de Pernambuco filiado ao PT.

O Estadão Verifica investigou e concluiu que: é falso. Ao Estadão Verifica, a Polícia Federal (PF) informou não haver registro de qualquer ação que tenha resultado na apreensão deste valor em prefeituras do Estado. Além disso, o vídeo que mostraria a suposta operação da PF é antigo e está fora de contexto.

Vídeo antigo volta a circular para associar apreensão de dinheiro em espécie ao PT Foto: Foto: Arte/Estadão

Saiba mais: O vídeo em questão circula desde o ano passado e já foi checado pelo Boatos.org e pelo O Antagonista. Nas imagens, agentes da PF tiram maços de dinheiro de um envelope enquanto uma mulher sentada em uma cama observa. O Estadão Verifica não conseguiu determinar a data e a localização da gravação.

Nos compartilhamentos do vídeo em 2022, no entanto, mensagens afirmavam que a apreensão do dinheiro havia ocorrido na casa do prefeito de Ouricuri, em Pernambuco — o que não é verdade. Não há nenhum registro da apreensão de R$ 70 milhões na residência do prefeito do município, Ricardo Ramos. Além disso, ele é filiado ao PSDB, e não ao PT.

Em dezembro do ano passado, três operações foram realizadas pela PF para investigar crimes contra a administração pública na prefeitura de Ouricuri. Os alvos da ação eram suspeitos de peculato, fraude em licitações, corrupção passiva e lavagem de dinheiro em contratos firmados pela prefeitura com empresas prestadoras de serviços sediadas em Pernambuco e no Ceará. Em nota, a assessoria de Ricardo Ramos afirmou que não era investigado.

Como lidar com postagens do tipo: Uma das evidências de que a alegação é falsa é a ausência de notícias em sites da imprensa profissional sobre o tema. Se o prefeito de um município fosse alvo de uma investigação da Polícia Federal e R$ 70 milhões fossem apreendidos em sua residência, haveria uma cobertura por parte de veículos de imprensa locais e nacionais. As operações da PF, em geral, também costumam ser registradas no site do governo. Confira antes de compartilhar.