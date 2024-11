O que estão compartilhando: que na primeira urna aberta dos Estados Unidos nesta terça-feira, 5, os candidatos à presidência do país, Donald Trump e Kamala Harris, empataram. Em 2020, neste mesmo lugar, Trump perdeu. O empate, portanto, indicaria uma vitória do republicano, já que ele conseguiu ganhar votos em comparação à eleição anterior.

O Estadão Verifica investigou e concluiu que: é enganoso, pois a postagem omite que a primeira urna apurada tinha apenas seis votos. Os eleitores de Dixville Notch, pequena comunidade em New Hampshire, deram início ao dia das eleições nos Estados Unidos. A primeira urna apurada reflete a corrida acirrada apontada por pesquisas na disputa pela Casa Branca, já que cada candidato recebeu três votos. Em 2020, todos os votos foram para Joe Biden. Já em 2016, Hillary Clinton obteve quatro dos sete votos; outros dois foram para Trump e um para o libertário Gary Johnson. Sendo assim, não é possível afirmar que o empate na primeira urna aberta indicaria uma vitória do republicano.

Post engana ao afirmar que primeira urna aberta nos EUA indica vitória de Trump Foto: Reprodução/Instagram

Saiba mais: o dia das eleições nos Estados Unidos foi inaugurado nesta terça-feira, 5, à meia-noite do horário local, por eleitores de Dixville Notch, uma pequena comunidade em New Hampshire. Como resultado, a democrata Kamala Harris e o republicano Donald Trump empataram, cada um com três votos.

PUBLICIDADE Uma postagem no Instagram afirma que o empate na urna da comunidade indicaria uma possível vitória de Trump, pois ele teria conseguido aumentar seus votos em comparação ao ano de 2020. Isso, contudo, não indica uma vantagem do republicano. O que a primeira apuração reflete, na verdade, é a disputa acirrada que marca as eleições norte-americanas. Como mostrou o Estadão, pesquisas eleitorais nos Estados que decidirão o pleito no colégio eleitoral e levantamentos sobre a preferência nacional mostram um empate dentro da margem de erro.

Em 2020, todos os votos de Dixville Notch foram destinados ao democrata Joe Biden. Em 2016, a democrata Hillary Clinton também obteve a maioria, com quatro votos. À época, Trump recebeu dois votos e o libertário Gary Johnson recebeu um.

Cabe ressaltar que a votação nos Estados Unidos ocorre de forma indireta. O Estadão explicou que, apesar de os eleitores marcarem na cédula de votação o candidato de sua escolha, eles estão escolhendo 538 delegados que compõem o colégio eleitoral. O que elege o presidente, portanto, é o colégio eleitoral, e não o voto popular. Em 2016, por exemplo, Hillary Clinton venceu no voto popular, mas Trump foi eleito após conquistar 306 votos no colégio eleitoral.

Como lidar com postagens do tipo: veículos de imprensa de todo o mundo estão cobrindo as eleições dos Estados Unidos. Por isso, informações relacionadas ao pleito são facilmente encontradas em fontes confiáveis. Antes de compartilhar uma alegação suspeita, faça uma pesquisa por meio de palavras-chave no seu buscador de preferência. Aqui, a reportagem procurou por “primeira urna aberta Estados Unidos” no Google. Os primeiros resultados já fornecem o contexto completo da notícia.