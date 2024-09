O que estão compartilhando: vídeo em que o príncipe William parece elogiar o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A tradução do vídeo indica que o herdeiro da coroa britânica contou que a avó dele, rainha Elizabeth II, disse que o petista é “uma espécie de Deus no Brasil” e o “maior presidente do mundo”.

O Estadão Verifica checou e concluiu que: é falso. A postagem inventa uma dublagem para um vídeo de William que não corresponde ao que ele disse de fato. Por meio da busca reversa de imagens, localizamos o registro verdadeiro, de 2021, em que o príncipe responde no Instagram que “adoraria ir ao Brasil e que há anos tem essa vontade”. Ele diz ainda que o convite seria uma “desculpa para se encontrar com Daniel Alves”. Não há nenhum trecho em que o duque cite Lula.

Príncipe William não disse que ‘Lula é uma espécie de Deus no Brasil’ em vídeo Foto: Reprodução/Redes Sociais

PUBLICIDADE Saiba mais: Circula nas redes sociais um vídeo dublado do príncipe William supostamente dizendo que Lula é “uma espécie de Deus no Brasil”, como “dizia sua avó”. Porém, não há nenhuma declaração como essa do herdeiro da coroa britânica. A postagem usa uma declaração de 2021 do duque sobre o País. Por meio da busca reversa de imagens (veja como fazer), localizamos o vídeo original, em que William respondia dúvidas em sua conta no Instagram, em 15 de dezembro de 2021. Um seguidor enviou “Come to Brazil” (Venha para o Brasil, em português). Então, o príncipe respondeu que “adoraria ir ao País e que há anos tem essa vontade” e complementou que o convite seria uma “desculpa para vir e se encontrar com Daniel Alves”. Na época, o jogador de futebol era conselheiro de um prêmio ambiental criado por William.

A gravação foi repercutida por portais de notícias nacionais, como o Metrópoles. Em nenhum momento da gravação, William cita Lula ou faz elogios à Presidência do Brasil, que na época era comandada por Jair Bolsonaro (PL). O Verifica não localizou nenhuma declaração do herdeiro da coroa britânica sobre o petista ou relacionada às ações do governo atual.

A postagem falsa publicada no TikTok acumulou mais de 61 mil visualizações e 8,5 mil curtidas. Os leitores do Estadão Verifica também enviaram o pedido de checagem pelo WhatsApp (11) 97683-7490.

Como lidar com posts do tipo: É comum que publicações na internet usem vídeos de celebridades e famosos fora de contexto para desinformar. Neste caso, o post cortou um trecho bem curto do vídeo original para dificultar a identificação da fala original do príncipe. Porém, por meio da busca reversa ou com uma pesquisa o Google sobre declarações de William relacionadas ao Brasil, podemos encontrar a gravação real.