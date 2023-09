Projeção do rosto de Bolsonaro ao lado do de Neymar em apresentação do Al-Hilal é montagem

O que estão compartilhando: que o clube de futebol Al-Hilal projetou o rosto do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) ao lado do de Neymar durante show de apresentação. Isso teria acontecido a pedido do jogador.

O Estadão Verifica checou e concluiu que: é falso. A fotografia original foi divulgada pelo Instagram oficial do Al-Hilal Saudi Football Club no dia 19 de agosto. Nela, aparece somente o rosto de Neymar projetado no céu por drones. A imagem que circula nas redes sociais adiciona o rosto de Bolsonaro por edição.

No Instagram do Al-Hilal, é possível encontrar a versão original da imagem e constatar que a foto foi editada para adicionar o rosto do ex-presidente. Foto: Foto:

Saiba mais: No dia 19 de agosto, Neymar foi apresentado no estádio King Fahd, em Riad, Arábia Saudita, como o novo rosto do Al-Hilal. O evento contou com um show de drones, que projetou no céu o rosto do atleta no céu, seu nome, a frase “Neymar is Blue” (Neymar é azul, em referência às cores do Al Hilal) e o desenho de uma carta semelhante às utilizadas no videogame EA Sports FC, com dados de habilidades dos jogadores e o número 10.

O conteúdo verificado aqui simula uma postagem oficial do Al-Hilal no Instagram. Entretanto, ao acessar o feed do clube, é possível encontrar a versão original da imagem e constatar que a foto foi editada para adicionar o rosto do ex-presidente.

O show de apresentação de Neymar foi gravado e está disponível na internet — inclusive no YouTube oficial do NR Sports, que trabalha na gestão de imagem do atleta. A cobertura da imprensa nacional e internacional sobre o evento também não menciona a suposta homenagem ao ex-presidente.

O post com a imagem manipulada também já foi desmentido por UOL Confere, Reuters, AFP e Boatos.org.

Como lidar com postagens do tipo: É importante tentar verificar a origem de imagens que circulam nas redes, antes de acreditar nelas. No caso verificado aqui, bastava entrar no Instagram oficial do Al-Hilal (que foi indicado na postagem) para encontrar a foto original.

Entretanto, nos casos em que a foto não dá muitas “pistas” de sua origem, é recomendável realizar uma busca reversa no Google (veja aqui como fazer).