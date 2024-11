Imagem que indica vitória de Trump é de site de apostas, não de ‘maior projetor das eleições’

O que estão compartilhando: que o “maior projetor das eleições dos Estados Unidos” lançou uma última projeção do resultado, apontando vitória de Donald Trump com 53,9% dos votos, contra 46,2% para Kamala Harris.

PUBLICIDADE O Estadão Verifica investigou e concluiu que: está fora de contexto. A imagem compartilhada nos posts virais não é de um projetor das eleições, e sim de um site de apostas, o Polymarket, que se define como “o maior mercado de previsões do mundo, onde os operadores apostam no resultado de eventos futuros”. O percentual que aparece na tela, portanto, não é o resultado de uma pesquisa eleitoral, e sim o quadro momentâneo das apostas feitas no resultado das eleições. Ele não pode ser considerado um projetor do resultado porque recebe apostas do mundo inteiro, não apenas de eleitores norte-americanos.

Também não há uma metodologia que permita separar de onde as apostas foram feitas – se vieram de estados-chave para as eleições americanas ou não, por exemplo. Agregadores de pesquisas mostram que a disputa está acirrada entre Trump e Harris.

Saiba mais: O post viral engana ao afirmar que o percentual que aparece na imagem mostra a “última projeção” para o resultado das eleições americanas. Como o próprio site diz, elas são atualizadas em tempo real, à medida que as apostas são feitas. Na tarde desta terça-feira, 5, por volta das 13h45, os valores eram diferentes: 60,4% para Trump e 39,7% para Kamala.

O desempenho de Trump só começou a melhorar no início de outubro, depois que quatro contas apostaram US$ 30 milhões na vitória do Republicano. Segundo o The New York Times, apostadores fizeram lances de até US$ 100 milhões, inclusive em criptomoedas, em quem ganhará a presidência usando o site, que vem sendo citado pelo próprio Trump e por Elon Musk. O jornal também publicou que o Polymarket informou que as quatro apostas totalizando US$ 30 milhões eram controladas por uma única pessoa, que se definia como um cidadão francês com experiência em serviços financeiros.

“As probabilidades mudam instantaneamente em reação às crenças coletivas dos operadores sobre quem vencerá. Como os operadores só lucram com previsões precisas, eles estão constantemente competindo para determinar as probabilidades verdadeiras”, explicou o Polymarket sobre como funcionam as apostas. Além das eleições, usuários do site podem fazer outras apostas, como esportivas.

Pesquisas indicam disputa acirrada entre Trump e Kamala

Diferente do percentual que aparece nos gráficos do site, dois dos principais agregadores de pesquisas eleitorais apontam uma disputa acirrada entre o republicano Donald Trump e a democrata Kamala Harris para a Casa Branca.

Na tarde desta terça, o FiveThirtyEight, vinculado à ABC News, aponta Kamala com 50% dos votos e Trump com 49%. O agregador do The New York Times também mostra Kamala à frente, em disputa apertada: 49% a 48%.

Na primeira urna apurada nesta eleição, em uma comunidade de New Hampshire, houve empate entre os candidatos. Os resultados gerais começam a ser divulgados na noite desta terça, 5.

O Aos Fatos também checou a postagem analisada aqui.