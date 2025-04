Protesto que depredou Congresso em 2006 não foi considerado ‘liberdade de expressão’ pela Justiça

O que estão compartilhando: vídeo faz uma animação sobre o que teria sido uma invasão ao Congresso Nacional em 2006. A narração do conteúdo afirma que “um grupo vestido de vermelho” invadiu o prédio e quebrou tudo, sendo que apenas um dos manifestantes foi detido pela Polícia. O preso teria sido solto pela Justiça porque seus atos foram considerados “liberdade de expressão”, e o indivíduo, um “herói da democracia pela imprensa”. O conteúdo compara o caso com os atos golpistas do 8 de Janeiro.

PUBLICIDADE O Estadão Verifica checou e concluiu que: é enganoso. A publicação se refere à invasão e a depredação do Congresso Nacional, em 6 de junho de 2006, por integrantes do Movimento de Libertação dos Sem Terra (MLST). O protesto pedia reforma agrária e medidas para enfrentar a violência no campo. Mais de 20 pessoas ficaram feridas e cerca de 500 foram presas na ocasião. Os militantes foram acusados por dano ao patrimônio público, formação de quadrilha, lesão corporal e outros, mas os processos foram prescritos na Justiça. A ação contra Bruno Maranhão, líder da organização, foi extinta devido ao seu falecimento em 2014. Os atos do 8 de janeiro de 2023 pediam por intervenção militar nos Três Poderes, incluindo o fechamento do Supremo Tribunal Federal (STF) e a destituição do presidente por vias não institucionais. Os responsáveis pelos ataques são acusados de crimes como tentativa de golpe de Estado e abolição violenta do Estado Democrático de Direito.

Postagem engana ao comparar invasão ao Congresso em 2006 e atos golpistas do 8 de Janeiro Foto: Reprodução/Redes Sociais

Saiba mais: Mais de 500 pessoas já foram condenadas pelo STF por envolvimento nos atos golpistas de 2023. As sentenças atingem incitadores, executores e financiadores das invasões em Brasília. Com o desdobramento do caso, publicações nas redes sociais citam outros episódios de manifestações na sede dos Três Poderes a fim de compará-los com a ação violenta do 8 de Janeiro.

Invasão ao Congresso Nacional em 2006

Centenas de integrantes do MLST, um grupo dissidente do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST), ocuparam a Câmara dos Deputados em 2006 e destruíram instalações dos prédios e esculturas do local com foices, pedras e pedaços de pau. O protesto foi considerado pela imprensa como um dos episódios mais violentos do Congresso.

Mais de 20 pessoas ficaram feridas e um segurança ficou em estado grave de saúde. O episódio levou a prisão de cerca de 500 pessoas, incluindo o líder da organização, Bruno Maranhão.

Como noticiou o Estadão na época, o grupo dissidente do MST foi a Brasília para reivindicar a revogação de uma medida provisória que impedia a vistoria em terras ocupadas, além de pedir por mudanças nos critérios de área produtivas para fins de reforma agrária e ações do governo contra mortes no campo. Os militantes haviam sido acusados de danos ao patrimônio público e conduzidos ao presídio da Papuda, mas foram soltos para responder em liberdade.

Um artigo publicado pelo portal Consultor Jurídico informou que o juiz da 10ª Vara Federal do Distrito Federal, Ricardo Augusto Soares Leite, negou a prisão preventiva dos acusados pela invasão. Ele sustentou que os indivíduos não apresentavam risco de fuga ou coação de testemunhas. Em sua decisão, o juiz afirmou que a mobilização fazia parte do processo democrático, mas o abuso do direito seria analisado pelo processo legal.

O juiz foi criticado pela decisão e o Ministério Público Federal (MPF) chegou a pedir que os acusados voltassem à cadeia.

Processos foram prescritos na Justiça

Diferentemente do que alega o vídeo analisado, as ações contra os manifestantes não foram consideradas “liberdade de expressão”. Em nota enviada ao Verifica, a 10ª Vara da Seção Judiciária do Distrito Federal (SJDF) informou que o processo penal contra 115 réus foi encerrado devido a prescrição, quando o tempo entre o fato e a sentença condenatória excede o prazo legal para a punição.

Segundo a Justiça, os indivíduos respondiam por resistência a prisão, dano qualificado, formação de quadrilha, lesão corporal e crimes relacionados à Lei da Segurança Nacional, revogada em 2021. O caso transitou em julgado em 12 de maio de 2016, o que significa que o processo está encerrado. Já a ação contra o líder do MLST, Bruno Maranhão, foi extinta devido ao seu falecimento em 2014.

O líder do MLST havia sido condenado, em 2009, a devolver R$ 2,2 milhões aos cofres públicos em verbas repassadas pelo governo à Associação Nacional de Apoio à Reforma Agrária (Anara). O Tribunal de Contas da União (TCU) suspeitava que o dinheiro havia sido usado para financiar a manifestação de 2006. Maranhão, que foi um dos fundadores do PT, foi suspenso da Executiva do partido na época.

Condenados e réus do 8 de Janeiro respondem por tentativa de golpe

Como mostraram reportagens do Estadão na cobertura do 8 de Janeiro, apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) foram até a Esplanada dos Ministérios pedindo intervenção militar para anular o resultado das eleições, destituir o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e os ministros do STF. Os manifestantes acampavam por meses em frente a quartéis-generais na tentativa de convencer as Forças Armadas a aplicar um golpe. A invasão dos Três Poderes deixou um cenário de destruição no plenário do Supremo, um dos principais alvos dos ataques, além da quebra dos prédios, gabinetes e obras de arte na Câmara, Senado e Palácio do Planalto. Houve focos de incêndios, pichações e policiais atacados com barras de ferro e pedaços de pau.

Manifestantes invadem a sede do STF em Brasília no dia 8 de janeiro de 2023. Foto: WILTON JUNIOR

Até o dia 27 de março, o STF já havia condenado 503 envolvidos nos atos golpistas de 8 de janeiro de 2023. Do total, 487 ações são relativas a crimes graves, como golpe de Estado e abolição violenta do Estado Democrático de Direito, enquanto 1.099 processos envolvem crimes considerados simples, como incitação ao crime e associação criminosa. A Justiça contabiliza oito absolvições até o momento.