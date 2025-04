Vídeo mostra ato na Paulista contra anistia em 2023, e não em 2025

O que estão compartilhando: que vídeo com a bandeira “Democracia e Paz” foi gravado na manifestação contra anistia na Avenida Paulista, em São Paulo, no dia 30 de março de 2025.

PUBLICIDADE O Estadão Verifica investigou e concluiu que: está fora de contexto. As imagens são da Avenida Paulista e as pessoas de fato gritavam contra a anistia para os envolvidos nos atos antidemocráticos de 8 de Janeiro. No entanto, o vídeo foi feito em 9 de janeiro daquele ano, no dia seguinte à invasão das sedes dos Três Poderes, em Brasília (DF), e não no último domingo, 30. O vídeo foi postado em diferentes contas no Instagram, Threads e Kwai. O autor da publicação que serviu de fonte para as demais foi alertado no Kwai de que as imagens não eram de 2025, mas insistiu que o vídeo era do último dia 30 de março deste ano.

Foto: Reprodução/Instagram

Saiba mais: O deputado federal Guilherme Boulos (PSOL-SP) convocou um ato contra o projeto de lei que quer anistiar os envolvidos nos atos antidemocráticos de 8 de janeiro de 2023.

O evento ocorreu na Avenida Paulista no último domingo, 30, e recebeu 6,6 mil pessoas, segundo contagem feita pelo Monitor do Debate Político no Meio Digital, da Universidade de São Paulo (USP), e pela ONG More in Common, que fizeram a medição no ponto alto da manifestação, às 15h15.

Vídeo foi feito em janeiro de 2023

Apesar de o ato do último dia 30 também ter sido contra a anistia, as imagens usadas no post viral não foram feitas recentemente. O mesmo vídeo foi publicado no X (antigo Twitter) da Mídia Ninja no dia 9 de janeiro de 2023, com crédito para Gian Martins. O ato daquele dia ocorreu como uma resposta à invasão das sedes dos Três Poderes, em Brasília, ocorrida no dia anterior.

É possível ver na imagem uma bandeira azul com as palavras “Democracia e Paz”. A mesma bandeira aparece em foto feitas pelo repórter fotográfico Tiago Queiroz, do Estadão, na manifestação daquele dia. A bandeira estava em frente ao vão livre do MASP, como mostra esta reportagem sobre o ato, publicada em 9 de janeiro de 2023.

09.01.2023: Ato no vão livre do MASP e Avenida Paulista em prol da democracia e contra os atos golpistas ocorridos no dia anterior em Brasília. Foto: Tiago Queiroz

O G1 também publicou imagens daquela manifestação de 2023, nas quais é possível ver a mesma bandeira azul e branca.