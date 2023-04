Protesto antigo contra Lula em Portugal circula fora de contexto

O que estão compartilhando: que vídeo mostra Lula sendo recebido sob protestos em visita a Portugal, em 2023, em frente ao Palácio Nacional de Belém.

O Estadão Verifica investigou e concluiu que: está fora de contexto. O vídeo foi gravado durante a visita de Lula em 2022. A postagem checada mistura registros visuais antigos e atuais, dando a impressão que o protesto seria novo. O presidente brasileiro se deparou com demonstrações de apoio e de protesto na viagem mais recente ao país europeu.

Visita mais recente do presidente a Portugal foi marcada por atos contrários e favoráveis. Foto: Reprodução

Saiba mais: a postagem é dividida em duas partes principais. A primeira mostra Lula e a primeira-dama Janja desembarcando do avião presidencial, em Lisboa. As imagens foram feitas pela presidência da República, em 21 de abril de 2023, e publicadas na conta oficial de Lula no Instagram.

A segunda parte mostra manifestantes proferindo xingamentos a Lula enquanto um comboio de carros sai do Palácio Nacional de Belém, sede da presidência portuguesa, em Lisboa. Ele foi chamado de ladrão. O protesto ocorreu durante a visita do presidente em novembro de 2022 (veja aqui). Lula ainda não havia tomado posse.

Protestos durante visita

Continua após a publicidade

Lula desembarcou em Portugal, em 21 de abril de 2023, para uma série de compromissos. O presidente participou da entrega do Prêmio Camões a Chico Buarque e de uma sessão no parlamento português onde foi vaiado por deputados de extrema-direita e aplaudido por socialistas.

Nas ruas, Lula foi recebido com cantos tradicionais como “Lula guerreiro do povo brasileiro” por apoiadores ao chegar para um fórum empresarial, em Matosinhos. Ele também se deparou com atos contrários a seu governo.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Este boato foi checado por aparecer entre os principais conteúdos suspeitos que circulam no Facebook. O Estadão Verifica tem acesso a uma lista de postagens potencialmente falsas e a dados sobre sua viralização em razão de uma parceria com a rede social. Quando nossas verificações constatam que uma informação é enganosa, o Facebook reduz o alcance de sua circulação. Usuários da rede social e administradores de páginas recebem notificações se tiverem publicado ou compartilhado postagens marcadas como falsas. Um aviso também é enviado a quem quiser postar um conteúdo que tiver sido sinalizado como inverídico anteriormente.

Um pré-requisito para participar da parceria com o Facebook é obter certificação da International Fact Checking Network (IFCN), o que, no caso do Estadão Verifica, ocorreu em janeiro de 2019. A associação internacional de verificadores de fatos exige das entidades certificadas que assinem um código de princípios e assumam compromissos em cinco áreas: apartidarismo e imparcialidade; transparência das fontes; transparência do financiamento e organização; transparência da metodologia; e política de correções aberta e honesta. O comprometimento com essas práticas promove mais equilíbrio e precisão no trabalho.