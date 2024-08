Vídeo de festival de San Fermin, na Espanha, é usado como se mostrasse protesto na Venezuela

O que estão compartilhando: vídeo que mostraria grande manifestação popular na Venezuela após o anúncio da reeleição de Nicolás Maduro, seguido da legenda: “Venezuela acordou”.

O Estadão Verifica investigou e concluiu que: é falso. O vídeo não mostra um protesto na Venezuela, e sim o "Chupinazo", como é conhecida a cerimônia de abertura da tradicional festa de San Fermin, em Pamplona, na Espanha. A festa acontece no mês de julho e as imagens foram registradas em 2023. Apesar de o conteúdo circular em postagens no TikTok com a informação de que se trata da festa de San Fermin, há inúmeros comentários, principalmente de brasileiros, parabenizando os venezuelanos pela suposta manifestação, e convocando para que o mesmo ocorra no Brasil em 2026, quando ocorrerá a próxima eleição presidencial.

Imagem mostra Festival de San Fermin, em Pamplona, na Espanha, e não a Venezuela Foto: Reprodução/Instagram

Saiba mais: O vídeo da abertura do festival em Pamplona foi parar no Instagram em uma publicação que alcança, sozinha, quase 100 mil visualizações. Mas, uma busca reversa de imagem (aprenda a usar aqui) mostra que o evento não aconteceu na Venezuela, e sim na Espanha.

Bandeira espanhola aparece na imagem

O prédio que aparece no vídeo é a Câmara Municipal de Pamplona, que fica na Praça Consistorial da cidade espanhola. No edifício, é possível ver as bandeiras da Espanha, de Pamplona e da União Europeia.

O vídeo mostra uma festa tradicional espanhola, coberta pela imprensa internacional. O mesmo vídeo que viralizou como se fosse na Venezuela foi publicado por diversas contas no TikTok, inclusive por um perfil dedicado a conteúdos culturais chamado Zentral Pamplona.

Lá, o vídeo foi postado em 3 de julho deste ano anunciando que, em breve, a festa de 2024 se iniciaria. A festa começa no dia 6 e se encerra em 14 de julho, o que indica que as imagens não são deste ano.

Pelo menos dois veículos de imprensa diferentes noticiaram o festival do ano passado, com imagens de ângulos diferentes, mas que mostram uma cena parecida com a que aparece no vídeo checado, indicando que, possivelmente, as cenas são de 2023: a AFP e a Navarra TV.

A festa tem origem medieval e começa com um rojão sendo disparado da frente da Câmara Municipal. O público, que ocupa as ruas da cidade, costuma jogar vinho uns nos outros. Os protagonistas da festa são os touros, que participam do “encierro”, tradicional corrida pelas ruas de Pamplona.