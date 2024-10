É falso que PT tenha elegido apenas 46 prefeitos no primeiro turno; partido ganhou em 248 cidades

O que estão compartilhando: postagem afirma que o “mesmo país que supostamente elegeu Lula” escolheu apenas 46 prefeitos do Partido dos Trabalhadores (PT), sigla do presidente. Já o Partido Liberal (PL), do ex-presidente Jair Bolsonaro, elegeu prefeitos em 508 municípios.

O Estadão Verifica investigou e concluiu que: é falso. O PT elegeu prefeitos em 248 municípios do Brasil. Em comparação, no primeiro turno das eleições de 2020, 178 candidatos da legenda foram eleitos prefeitos. Em relação aos chefes municipais eleitos pelo PL em 2024, o número foi de fato superior ao do PT: o cargo foi conquistado pela sigla em pelo menos 510 cidades do Brasil.

Saiba mais: uma postagem no Instagram levanta dúvidas sobre a eleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva com base no resultado do pleito municipal realizado no último domingo, 6. De acordo com o material, o "mesmo país que supostamente elegeu Lula" teria escolhido prefeitos do PT em apenas 46 municípios, enquanto a sigla de Bolsonaro teria obtido sucesso em 508 municípios. Esses números, no entanto, estão incorretos e subestimam os resultados reais do PT no País. Na verdade, 248 candidatos à prefeitura foram eleitos pelo PT no primeiro turno. Somente no Piauí, o número já foi maior ao indicado pela postagem falsa: o Estado elegeu 50 candidatos ao cargo. Como mostrou o Estadão, o resultado total foi superior ao obtido nesta etapa das eleições municipais de 2020, quando a legenda elegeu 178 prefeitos. Porém, o número de prefeituras diminuiu após a janela partidária deste ano, quando o PT tinha 265 prefeitos.

O número de prefeitos eleitos pelo PL foi, de fato, superior ao resultado do PT. Foram 510 eleitos no primeiro turno. Nos 103 principais centros urbanos do País, o partido de Bolsonaro também obteve um desempenho melhor: foram 10 prefeitos, enquanto o PT elegeu dois. Por abrigarem mais de 200 mil eleitores, esses 103 municípios se caracterizam pela possibilidade de realizar um segundo turno.

O Partido Social Democrático (PSD), do ex-ministro e secretário de Governo de São Paulo Gilberto Kassab, foi a legenda que mais conquistou prefeitos no primeiro turno das eleições municipais, com 878 chefes municipais eleitos. O Movimento Democrático Brasileiro (MDB) foi o segundo melhor colocado. Veja abaixo o ranking.

Postagem impulsiona falsa tese de fraude eleitoral em 2022

Com base nos resultados do PT e PL nas eleições municipais, o conteúdo viral levanta dúvidas sobre a vitória de Lula nas eleições gerais de 2022. O Estadão Verifica mostrou diferentes vezes que não houve fraude eleitoral no pleito. Veja abaixo algumas checagens.

A urna eletrônica é utilizada no Brasil desde 1996. Desde então, nunca houve registro de fraude no sistema. Como explicou o Estadão, o equipamento é protegido por mais de 30 camadas de segurança, além de ser submetido a processos de auditoria e vistoria do código-fonte.

O equipamento é recorrentemente alvo de desinformação nas redes sociais, sobretudo em período eleitoral. Pensando nisso, o Verifica separou oito boatos frequentes sobre as urnas eletrônicas para evitar narrativas falsas e enganosas.