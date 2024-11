Preço da cebola caiu por conta do excesso de produto no mercado, não por ação do governo

No último domingo, 24, um produtor do município baiano de João Dourado, na região de Irecê, disse ao Globo Rural que havia descartado 17 mil sacas de cebola no início de novembro. O principal motivo foi a forte queda do preço. Ele disse que, no primeiro semestre, só aquela região tinha cebolas disponíveis, o que fez com que muitas pessoas resolvessem plantar o hortifrúti. Agora, há cebolas demais e o preço despencou, fazendo com que o valor de venda não compense.

O que o governo pode fazer?

Em vídeos que circulam na internet, produtores dizem que o preço da cebola, hoje, não paga sequer os custos da produção, causando prejuízos, sobretudo para o pagamento dos insumos necessários ao plantio e à colheita. De acordo com a Conab, o governo federal vem tentando diminuir os problemas para os produtores afetados.

Uma das medidas foi incluir a cebola na lista dos produtos que contam com o bônus de desconto no Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf). O bônus do mês de novembro começou a valer no dia 10 e segue até o próximo dia 9 de dezembro, e indica o percentual de desconto a ser concedido nas operações e parcelas de crédito rural que serão objeto de pagamento ou amortização.