Vídeo de queda de Silvio Santos foi gravado em 2014 e não tem relação com a morte dele

O que estão compartilhando: vídeo que mostra o apresentador Silvio Santos caindo, acompanhado de legendas que afirmam que o dono do SBT morreu, que “caiu do nada” e que antes da morte “ele já estava passando mal”.

O Estadão Verifica investigou e concluiu que: é falso porque o vídeo é antigo e não tem relação com a morte do apresentador, ocorrida em 17 de agosto. A gravação foi feita há mais de 10 anos, em 29 de junho de 2014, durante a exibição do Sorteio da Tele Sena, no SBT. Silvio conduzia o programa quando se desequilibrou em um degrau do palco e caiu. Uma versão mais longa do vídeo e com o áudio original foi postada naquele ano por um usuário do YouTube e mostra o clima de descontração do momento. A queda também foi noticiada por veículos como UOL, O Dia e Terra.

Vídeo de Silvio Santos caindo foi gravado em 2014 e não antes da morte dele. Foto: Reprodução/Facebook

Saiba mais: Silvio Santos morreu no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, onde estava internado desde o início de agosto em decorrência de uma infecção por H1N1. O apresentador não estava gravando programas antes de falecer. Embora nunca tenha oficializado a aposentadoria, Silvio deixou de apresentar atrações nos palcos do SBT em setembro de 2022, há quase dois anos.

Sobre a queda registrada em 2014, a imprensa noticiou que o apresentador não percebeu a diferença de degrau, por isso caiu. O áudio original da gravação mostra que ele não estava passando mal. Mesmo sentado no chão após a queda, Silvio Santos continuou apresentando o programa e conversando com um telespectador por telefone. Em seguida, o assistente de palco Liminha o ajudou a levantar e o apresentador riu da situação.