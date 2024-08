Vídeo em que homem provoca queimada com trator é de 2020

Saiba mais: foram encontradas postagens do vídeo feitas no domingo, 25, e nesta segunda-feira, 26, nas redes sociais. Elas relacionam a cena aos recentes incêndios registrados no interior de São Paulo. Há suspeitas de que as queimadas dos últimos dias tenham sido criminosas. Segundo o Ibama, há indício de crime orquestrado. O governo de São Paulo confirmou a prisão de três suspeitos de atear fogo em área rurais do Estado; a gestão paulista disse não ver elo entre as ocorrências.

As postagens do vídeo fazem diferentes acusações. Uma delas escreve: “O Agro é morte, o Agro é de direita, o Agro é incêndio, o Agro é crente, o Agro é fogo!”. Outra insere na tela: “O agro é fogo. Queimadas criminosas se alastram pelo país!”. Há, ainda, postagem que diz: “Incêndios criminosos que tenho certeza são provocados por esse povo sujo do MST e PT, na tentativa de derrubar o governo do Estado”.