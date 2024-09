Raio-x não mostra fratura de cadeirada em Pablo Marçal; foto é de banco de imagens

O que estão compartilhando: imagem de um raio-X que seria do candidato Pablo Marçal (PRTB), que sofreu uma cadeirada de José Luiz Datena (PSDB) no debate da TV Cultura. O exame mostraria uma fratura do sexto arco costal.

O Estadão Verifica investigou e concluiu que: é enganoso, pois o exame não é do candidato. A fotografia do raio-X foi retirada de um banco de imagens — ou seja, é uma foto genérica. Na realidade, Marçal sofreu “traumatismo na região do tórax à direita e em punho direito, sem maiores complicações associadas”, conforme boletim médico do hospital Sírio-Libanês.

Raio-x tirado de banco de imagens é associado à cadeirada sofrida por Marçal Foto: Reprodução/Threads

PUBLICIDADE Saiba mais: neste domingo, 15, durante debate promovido pela TV Cultura para Prefeitura de São Paulo, Datena agrediu Marçal com uma cadeira. O episódio aconteceu logo após o candidato do PRTB relembrar o caso em que o tucano foi acusado de assédio sexual por uma mulher. Datena negou a acusação e afirmou que a exposição do episódio teria adoecido a sogra, que posteriormente morreu. Em sequência, Marçal alegou que Datena não teve “coragem” de agredi-lo no debate anterior, promovido pela TV Gazeta, e que ele não seria “homem” para isso. Neste momento, o candidato do PSDB arremessou uma cadeira contra o influenciador.

Nas redes sociais, postagens divulgam um suposto raio-X de Marçal, em que seria possível identificar uma fratura de arco costal. No entanto, a imagem do exame foi retirada de um banco de imagens (veja aqui e aqui). A foto já foi usada genericamente para ilustrar reportagens, como é o caso desta matéria do site Buzzfeed.

Apesar disso, é verdade que Marçal tenha sofrido “traumatismo na região do tórax à direita e em punho direito”. As informações foram divulgadas em boletim médico do hospital Sírio-Libanês, que apontou que não há maiores complicações associadas ao ocorrido.

Em nota publicada nesta segunda-feira, 16, Datena afirmou que não defendia o uso da violência até o domingo e reconheceu que errou ao dar uma cadeirada em Marçal. O jornalista, contudo, disse que “de forma alguma” se arrepende.

Publicidade

O Estadão Verifica entrou em contato com a assessoria de imprensa de Marçal, mas não obteve retorno até o encerramento desta checagem.

Como lidar com postagens do tipo: a imprensa costuma noticiar fatos relacionados a um assunto em evidência, como é o caso da agressão sofrida por Marçal durante o debate. Dessa forma, informações confiáveis são facilmente encontradas em jornais.

Cabe ressaltar que neste caso a reportagem recorreu à busca reversa de imagens para encontrar a fotografia original do exame. Trata-se de uma ferramenta que ajuda a descobrir se aquela mídia já foi compartilhada antes na internet, em quais sites e em qual contexto. O Estadão Verifica já produziu um passo a passo de como utilizar a pesquisa.