É falso que Randolfe Rodrigues tenha publicado mensagem em solidariedade a atirador de Trump

O que estão compartilhando: imagem de suposta publicação no X (antigo Twitter) do senador Randolfe Rodrigues (sem partido-AP). Na postagem, ele prestaria solidariedade a Thomas Matthew Crooks, morto pelo Serviço Secreto norte-americano após atirar no ex-presidente americano Donald Trump. Randolfe teria dito que Crooks foi “covardemente assassinado pela extrema-direita nos EUA” e que “mesmo sem provas, executaram o jovem, sem legítima defesa”.

O Estadão Verifica investigou e concluiu que: é falso. O Estadão Verifica fez buscas nas plataformas de redes sociais pelos trechos mostrados na imagem e não obteve resultados. A fonte do texto usada na montagem é diferente da adotada pelo X. O senador usou suas contas nas redes sociais para desmentir a postagem (aqui, aqui e aqui). Ele afirmou que não se solidarizou com o atirador e que tem perfis abertos onde “qualquer um pode conferir o que saiu de verdade ou não”.

Post atribuído ao senador se trata de uma montagem. Foto: Reprodução/Facebook

PUBLICIDADE Saiba mais: Trump, candidato republicano nas eleições norte-americanas, sofreu um atentado a tiros durante um comício em Butler, na Pensilvânia, no sábado, 13. Ele foi atingido de raspão na orelha. O atirador, Thomas Matthew Crooks, de 20 anos, foi morto pelo Serviço Secreto. Logo após o ocorrido, diversas peças desinformativas sobre o caso começaram a circular nas redes sociais. O Estadão Verifica desmentiu algumas (aqui e aqui). A montagem que usa a imagem de Randolfe sequer usa a mesma fonte que o X. Compare, abaixo, o tuíte falso e um tuíte verdadeiro do senador. É possível notar que as letras dos textos são diferentes.

Print falso imitando um post no X. Foto: Reprodução





Um post verdadeiro na conta do senador. Foto: Reprodução/X

A mesma alegação também foi desmentida por Lupa e Boatos.Org.