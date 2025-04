O que estão compartilhando: que o apresentador Carlos Massa, o Ratinho, divulgou o cartão de crédito Blue Bird, que liberaria até R$ 5.000 de limite até para pessoas que estão com o “nome sujo”.

O Estadão Verifica investigou e concluiu que: é falso. No vídeo original do apresentador Ratinho, publicado em setembro de 2024, ele falava sobre a cadeirada desferida pelo então candidato à Prefeitura de São Paulo José Luiz Datena (PSDB) contra o adversário Pablo Marçal (PRTB). Uma ferramenta que afirma detectar o uso de inteligência artificial em mídias apontou para o uso da tecnologia no áudio do conteúdo.

É falso que Ratinho tenha gravado vídeo para divulgar cartão de crédito ‘Blue Bird’ Foto: Reprodução/Facebook

Saiba mais: No vídeo original, publicado nas redes sociais de Ratinho em 2024, o apresentador falava sobre o debate para Prefeitura de São Paulo. Ele comentou sobre a cadeirada que o candidato do PSDB, José Luiz Datena, desferiu contra Pablo Marçal, que concorreu ao cargo pelo PRTB. Veja abaixo.

O Estadão Verifica submeteu a peça verificada à ferramenta Hiya/InVid, que afirma detectar o uso de inteligência artificial em áudios. A plataforma indicou que o conteúdo “muito provavelmente” foi gerado por IA, com 99% de probabilidade para a clonagem de voz.

Hiya/InVid indica que o conteúdo “muito provavelmente” foi gerado por IA Foto: Reprodução/InVid

Site fraudulento coleta dados pessoais

PUBLICIDADE Para obter o suposto cartão, a postagem fraudulenta orienta o usuário a clicar no link compartilhado. O site direcionado coleta dados pessoais, como nome e CPF.

Comentários no Reclame Aqui alegam que a página exige pagamento de valores referentes ao frete e à ativação da conta. Um dos relatos alega que o site informa uma taxa de cancelamento do serviço superior a R$ 100.

A reportagem buscou por informações do cartão de crédito citado, mas não encontrou nenhuma empresa chamada “Blue Bird” que ofereça o mesmo serviço. Reportagens de diferentes veículos informam que trata-se de um golpe (veja aqui e aqui).

Como lidar com postagens do tipo: a postagem aqui verificada usa a tática conhecida como phishing ou pescaria digital. Como explicou o Projeto Comprova, coalizão da qual o Verifica faz parte, é comum que o golpe seja divulgado por mídias adulteradas por meio de IA. O objetivo do site fraudulento é roubar dados pessoais e bancários, ou instalar um malware – software malicioso que pode danificar arquivos ou raptar informações – no dispositivo utilizado pela vítima. Veja aqui 11 tipos de golpes virtuais e aprenda a não cair em mentiras.