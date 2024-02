O que estão compartilhando: vídeo em que o apresentador Carlos Massa, o Ratinho, alerta para o prazo final para que pessoas com dinheiro disponível no CPF solicitem o “resgate da prosperidade”. O conteúdo é acompanhado de um link que oferece consulta do valor a receber.

PUBLICIDADE O Estadão Verifica investigou e concluiu que: é falso. A voz de Ratinho foi manipulada com uso de inteligência artificial. No vídeo verdadeiro, publicado no Instagram do apresentador, ele faz propaganda de um grupo educacional, e não de um serviço para resgatar valores esquecidos. O Banco Central possui um sistema chamado “Valores a Receber”, que permite resgatar dinheiro esquecido em instituições financeiras. A plataforma só deve ser acessada pelo link oficial e não há cobrança de qualquer taxa.

Um vídeo postado originalmente no Instagram de Ratinho foi manipulado para o acréscimo de um áudio provavelmente gerado a partir de Inteligência Artificial (AI). Foto: Reprodução/Facebook

Saiba mais: No vídeo falso que circula no Facebook, o apresentador Ratinho aparece informando o prazo final para solicitar o “resgate da prosperidade”, um serviço que seria destinado a pessoas que têm dinheiro disponível para sacar no CPF. Junto das imagens, é veiculada a legenda “famoso apresentador alerta sobre últimos dias para pegar dinheiro esquecido em CPF” e um link de “saiba mais” para quem tiver interesse em consultar as quantias.

O vídeo verdadeiro é de outubro de 2023. Nele, Ratinho faz propaganda de um grupo educacional de São Paulo que oferece cursos de MBA e pós-graduação.

É possível ver que as imagens são as mesmas utilizadas no vídeo falso: a camisa branca, os óculos escuros e o relógio que o apresentador está vestindo são idênticos. A sala ao fundo e um tablet sobre a mesa também são iguais.

A assessoria de imprensa do apresentador confirmou que o vídeo que fala em “resgate da prosperidade” não foi gravado por Ratinho.

A reportagem não conseguiu acessar o link do post verificado, que está fora do ar. O site Reclame Aqui, que reúne queixas sobre empresas e serviços, registra a reclamação recente de uma pessoa que pagou duas taxas – de R$ 65,80 e R$ 35,80 – após clicar em uma propaganda em que Ratinho oferecia o serviço de consulta ao número do CPF. Essa pessoa diz não ter recebido qualquer valor posteriormente.

Como informou o E-investidor, desde dezembro o Banco Central tem alertado sobre golpes envolvendo o Valores a Receber, sistema que permite o resgate de dinheiro esquecido em instituições financeiras.

De acordo com o BC, um falso aplicativo oferecido por anúncios no Facebook promete realizar o serviço mediante o pagamento de uma taxa. Contudo, o governo não cobra taxa para a utilização do canal, que é gratuito. O único site que deve ser utilizado para consultar e solicitar a devolução do dinheiro é o oficial.

Um conteúdo semelhante, mas utilizando outro vídeo do apresentador, foi checado pela Reuters.

O Estadão Verifica já alertou outras vezes para peças desinformativas que levam pessoas a caírem em golpes nas redes sociais, como quando checou que o governo federal não tem serviço chamado “Consulta Brasil” para saque de dinheiro e que uma postagem sobre “Renda Social” direciona a site que aplica golpe prometendo liberar dinheiro.