É falso que Rebeca Andrade tenha dedicado medalha a Jair Bolsonaro

O que estão compartilhando: que a ginasta brasileira Rebeca Andrade dedicou medalha olímpica ao ex-presidente Jair Bolsonaro em entrevista à CazéTV.

O Estadão Verifica investigou e concluiu que: é falso. Rebeca deu diversas entrevistas após conquistar quatro medalhas olímpicas em Paris este ano, mas em nenhuma delas ela dedicou o feito ao ex-presidente. À CazéTV, a atleta falou pelo menos duas vezes após conquistar o ouro no solo: primeiro, ainda na Arena Bercy – local da competição – ela falou com o comediante Diogo Defante, que atuou como repórter pelo canal de YouTube. Depois, Rebeca deu uma entrevista mais longa à jornalista Fernanda Gentil para o programa Tamo em Paris, e também não fez nenhuma dedicatória.

Foto: Reprodução/Instagram

Saiba mais: Esta não é a primeira vez que postagens nas redes sociais tentam ligar Rebeca Andrade a Jair Bolsonaro. Este ano, viralizaram publicações afirmando falsamente que a trilha sonora da apresentação de Rebeca no solo era uma música bolsonarista. O Verifica também desmentiu que a skatista Rayssa Leal tenha dedicado a medalha de bronze que conquistou em Paris ao ex-presidente.

Rebeca não dedicou medalha durante entrevista

PUBLICIDADE A primeira conversa de Rebeca Andrade com a CazéTV após conquistar o ouro ocorreu ainda na Arena Bercy, quando ela foi abordada pelo comediante Diogo Defante. Rebeca ainda estava com o uniforme de pódio e a medalha de ouro no peito. Defante primeiro perguntou sobre qual receita a ginasta tinha pensado enquanto competia. Isso porque, em outra entrevista, Rebeca disse que costumava pensar em receitas que via na internet antes das competições. Durante a conversa, Defante usava uma collant azul e amarelo por baixo da camisa e, em um determinado momento, ele tirou a peça e perguntou o que a ginasta achava do item que ele usava. O diálogo completo é:

“- Tudo bom? Beleza?

- Olha o homem, gente!

Publicidade

- E aê! ‘Tamo’ com a maior medalhista olímpica do Brasil. Como é ser a maior medalhista olímpica do Brasil?

- Ai, é muito bom, eu tô muito feliz, orgulhosa e honrada por estar nesse lugar.

- Irado. Deixa eu te perguntar: você... A primeira pergunta era... Ah, da receita. Qual a receita que você pensou hoje? Existe? O Brasil tá se perguntando.

- Hoje, eu não tava pensando em receita porque eu assisti muita série ontem. Aí eu sonhei com a série que eu tava assistindo. Tava assistindo ‘Grey’s Anatomy’, aí eu já sonhei que eu era médica, que eu tava operando e tal. Mas, anteontem, gente, eu realmente estava pensando na receita, era uma receita assim muito boa. Só que eu não tenho certeza se eu vou fazer, então quem vai fazer vai ser a Maria, que é moça que trabalha comigo, que cuida de mim, cuida da minha casinha, dos meus cachorros também. Maria maravilhosa, te amo!

- Se você puder fazer essa receita lá no meu programa, o ‘Rango Brabo’...

- Você vai me ajudar?

- Ajudo...

Publicidade

- Então tá bom!

- E outra coisa: o collant... Essa pergunta é uma dúvida minha, tá, específica: o collant que você mais gostou na trajetória toda?

- Nossa, que difícil, são... Nossa, todos os collants são muito lindos. Ai, não consigo.

- Você gosta do meu? Obrigado, Rebequinha!

- Coloca a blusa, pelo amor de Deus!

- É ouro! É ouro do Brasil aqui, vem.

- Que é isso aqui, cara? Eu não te aguento, não, gente. Não dá, muito bom!

Publicidade

- Beijo! Tem algum pin para trocar?

- Aqui não.

- Tá, depois a gente troca, então.

- Tá bom, depois eu te dou, porque tem uns do Time Brasil muito lindos, eu te dou. Combinado?

- Combinado, obrigado!”

Mais tarde, Rebeca foi entrevistada por Fernanda Gentil, também na CazéTV, e falou sobre seu legado como a maior medalhista brasileira em Olimpíadas, sobre a representatividade feminina e negra e sobre saúde física e mental. Ela chegou a conversar com o velejador brasileiro Robert Scheidt, antigo dono do posto de maior medalhista olímpico, e encerrou a entrevista quando Gentil começou a conversar com a também ginasta Julia Soares.

Rebeca não dedicou a medalha a Jair Bolsonaro, nem falou sobre o ex-presidente em nenhuma das outras entrevistas concedidas em Paris (1, 2, 3, 4).