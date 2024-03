Vídeo de protesto de indígenas em Roraima é de 2023; Lula posou ao lado dos manifestantes

O que estão compartilhando: vídeo mostra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva cercado por indígenas que carregam cartazes de protesto. Uma legenda sobreposta ao vídeo diz “Lula bem recepcionado em Roraima”.

O Estadão Verifica investigou e concluiu que: falta contexto. O vídeo é antigo, de 21 de janeiro de 2023, quando Lula viajou a Roraima para anunciar ações emergenciais para a população yanomami. Registros na internet mostram o presidente posando ao lado dos manifestantes, o que contraria a versão de que ele tenha sido recebido de forma hostil. É possível ler críticas ao governo do Estado em alguns dos cartazes.

Vídeo foi gravado em 2023, durante visita de Lula a Roraima para anunciar ações emergenciais de proteção aos yanomami. Foto: Arte do Estadão Verifica

PUBLICIDADE Saiba mais: o vídeo foi publicado em 13 de março de 2024. Sem informações sobre o contexto em que foi gravado, passa a ideia de que seja recente. Além disso, há usuários que acreditam que o protesto seria contra o presidente. ”Presidente sem povo”, comentou um homem. A agenda oficial (confira aqui) mostra que Lula visitou a Casa de Saúde Indígena presidencial Yanomami, em Boa Vista, por volta das 10h. Ao analisar um dos cartazes que aparecem no vídeo checado, é possível ver que ele contém críticas ao governo do Estado: “Roraima Estado genocida”. O presidente estava acompanhado do governador Antônio Denarium (PP), defensor da atividade garimpeira.

É possível ver críticas ao governo estadual entre os cartazes mostrados em vídeo. Foto: Facebook/@noticias24hrr/Reprodução

Há registros do protesto também no banco de fotos Flickr do Palácio do Planalto (acesse aqui) e no perfil no Instagram de Ricardo Stuckert, fotógrafo oficial da Presidência. Em uma das fotos (abaixo), é possível ver que os manifestantes pedem a retirada de garimpeiros de territórios indígenas.

Um vídeo publicado no Facebook (assista aqui) mostra Lula cumprimentando os manifestantes e posando para fotos ao lado deles. Em determinado momento, ele ajeita um dos cartazes para aparecer melhor na foto. Isso contesta a tese de que o presidente teria sido recepcionado de forma hostil no local.

Visita de Lula a Roraima

Lula viajou a Roraima, em 21 de janeiro de 2023, para anunciar ações emergenciais de apoio ao povo yanomami. Um dia antes, o governo federal decretou estado de emergência em saúde por causa de casos de desnutrição e malária entre o povo indígena. Ele foi acompanhado pela ministra da Saúde, Nísia Trindade, e pela ministra dos Povos Indígenas, Sonia Guajajara.

“Saio daqui com compromisso com nossos queridos, irmãos, que nós vamos dar a eles a dignidade que eles merecem, na saúde, na educação, na alimentação e nos direitos de ir e vir para fazer as coisas que necessitam na cidade”, disse o presidente. Ele prometeu enviar equipes de saúde para a localidade e facilitar o transporte aéreo dos doentes. Também falou em acabar com o garimpo em terras indígenas. Um ano depois, a promessa ainda não havia sido cumprida.

Lula foi eleito com o discurso de proteção aos direitos dos povos originários. Como uma de suas primeiras medidas, criou o Ministério dos Povos Indígenas e nomeou a ministra Sonia Guajajara. Apesar disso, é alvo de críticas por não conseguir resolver os conflitos e problemas históricos envolvendo os povos originários.