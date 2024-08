É falso que ferramenta ‘Recupera Fácil’ devolva Pix perdidos em golpes

O que estão compartilhando: que existe uma plataforma chamada “Recupera Fácil”, capaz de devolver Pix perdidos em golpes na internet.

O Estadão Verifica investigou e concluiu que: é falso. O site cobra cobra uma taxa para iniciar o suposto processo de devolução. Usuários relatam que fizeram o pagamento, mas nunca receberam o reembolso e ainda tiveram outras cobranças. O Banco Central recomenda que pessoas que caíram em golpes com Pix entrem em contato com o banco, denunciem o caso e peçam reembolso com o Mecanismo Especial de Devolução (MED).

Foto: Reprodução/Facebook

PUBLICIDADE Saiba mais: O site “Recupera Fácil” circula há um tempo na internet, mas sofreu mudanças à medida que é desmascarado. No mês passado, a plataforma se dizia uma ferramenta do site Reclame Aqui – que reúne reclamações sobre empresas, que podem responder às queixas dos consumidores – feita para que as pessoas recuperassem dinheiro perdido em golpes na internet. Em um site que imitava a aparência do Reclame Aqui, a ferramenta falsa indicava que as pessoas inserissem nome, e-mail e chave Pix. Isso seria o suficiente para que o site indicasse qual o valor que aquela pessoa tinha a receber de volta. Mas, para isso, era preciso pagar uma taxa para iniciar o suposto processo de reembolso.

O valor cobrado varia: um dos usuários disse ter feito diversas transferências Pix, entre R$ 17 e R$ 135; outra relatou que fez um pagamento de R$ 69 para liberar o reembolso. Um terceiro contou ter feito várias transferências, totalizando R$ 455, enquanto recebia outra cobrança de mais R$ 78 por WhatsApp. Nenhum deles recebeu o dinheiro prometido, segundo os depoimentos.

Reclame Aqui denunciou o site

No dia 10 de julho, o Reclame Aqui denunciou o site e inseriu um alerta de golpe na página em que usuários fazem queixas sobre a plataforma: “Esse programa promete a recuperação do dinheiro perdido, no entanto, não passa de uma armadilha para roubar dinheiro dos consumidores”, diz a nota.

Apesar disso, queixas de pessoas que caíram no conto do reembolso continuam chegando. Desde 2022, o Reclame Aqui registrou 1.070 queixas contra a empresa e nenhuma delas foi respondida. Nas últimas 24 horas, foram nove denúncias de golpe aplicado pelo Recupera Fácil. Em uma delas, uma mulher diz que pagou R$ 68,90 em uma “taxa de imposto” e mais R$ 89,69 em “custo de operação”.

Publicidade

Depois que o Reclame Aqui denunciou o Recupera Fácil, o site deixou de usar o nome da plataforma. Agora, diz vender um e-book ensinando como não cair em golpes na internet. O valor cobrado é R$ 69,77, pago via Pix.

O que fazer em caso de golpes envolvendo Pix

O Banco Central (BC), que criou o Pix, indica um passo a passo para recuperar valores em caso de golpes. A primeira coisa a ser feita é entrar em contato com o banco ao qual a chave Pix está vinculada, relatar o caso e pedir a devolução dos valores transferidos. Também é recomendado procurar a polícia e registrar um boletim de ocorrência.

A partir do relato, o banco da vítima registra uma notificação de infração e instaura o chamado Mecanismo Especial de Devolução (MED) do Pix. O banco do suposto golpista irá bloquear os valores para que as duas instituições avaliem o caso em um prazo de sete dias para verificar se há indícios de fraude ou golpe. Se a fraude for comprovada, o banco do suposto golpista devolve os valores para a vítima em até 96 horas.

Caso a situação não seja resolvida, a vítima ainda pode procurar o Procon ou o Poder Judiciário e registrar uma reclamação no Banco Central.

O BC ainda recomenda que, caso alguém entre em contato dizendo que fez um Pix por engano, se verifique primeiro o extrato bancário. Se o valor realmente estiver lá, a forma correta de devolver o dinheiro é utilizando o mecanismo de devolução do Pix. Isso faz com que o dinheiro volte à mesma conta do pagador.

Não se deve aceitar fazer o Pix para outra conta porque, caso a pessoa tenha interesse em aplicar um golpe, ela poderá tentar utilizar o MED para receber o dinheiro dobrado – o da vítima e o do banco.