Não, protetores solares não causam câncer; na verdade, produto previne a doença

PUBLICIDADE O que estão compartilhando: que um relatório emitido pela Food and Drug Administration (FDA) teria descoberto que produtos químicos dos protetores solares penetram na corrente sanguínea. Isso faria com que os rins e o fígado ficassem sobrecarregados, e causaria ainda câncer de pele. A postagem recomenda que o produto seja substituído por azeite de oliva ou óleo de coco. O Estadão Verifica investigou e concluiu que: é enganoso. De fato, um estudo da FDA constatou que alguns produtos químicos presentes em protetores solares podem ser absorvidos pela corrente sanguínea. Mas isso não significa que o produto seja inseguro. A agência reguladora dos Estados Unidos sempre ressaltou que o uso de fotoprotetores é fundamental para a saúde pública. Especialistas ouvidos pela reportagem ressaltam que os protetores solares na realidade ajudam na prevenção ao câncer de pele.

O médico responsável pela alegação foi procurado, mas não retornou.

Estudo da FDA não comprovou que protetores são maléficos à saúde

A publicação distorce um estudo da FDA publicado em 2019. O órgão regulador dos Estados Unidos concluiu que os produtos químicos ativos presentes em protetores solares podem entrar na corrente sanguínea após a aplicação (aqui e aqui). O que a postagem omite é que a própria agência defendeu que a conclusão não significa que o produto seja inseguro.

A Academia Americana de Dermatologia explica que o estudo da FDA determinou a necessidade de pesquisas adicionais para verificar se a absorção desses ingredientes tem algum efeito adverso à saúde. Embora o órgão peça mais dados, não há evidências de que o produto seja prejudicial.

À época, a então diretora do Centro de Avaliação e Pesquisa de Medicamentos da FDA, Janet Woodcock, disse que “o fato de um ingrediente ser absorvido pela pele e pelo corpo não significa que o ingrediente seja inseguro”. Ela completou que “essa descoberta exige mais testes da indústria para determinar a segurança e o efeito da exposição sistêmica dos ingredientes do protetor solar, especialmente com o uso crônico”.

A médica Luciana Baptista Pereira, professora assistente de Dermatologia da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), explica que, apesar da constatação da FDA, não há nenhuma recomendação do órgão para que a população deixe de usar os fotoprotetores. Ela ressalta que não existe nenhuma prova de que a quantidade absorvida seja maléfica.

Em relação à alegação de que o produto sobrecarregaria os rins e o fígado, a especialista também destaca que não há comprovações científicas de que os filtros fazem mal do ponto de vista hepático ou renal. Ela explica que existem considerações que alguns filtros podem ter algum efeito endocrinológico, mas sem provas confiáveis até o momento.

Segundo o médico dermatologista da Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD) Elimar Gomes, o próprio relatório da FDA não identificou alterações clínicas ou laboratoriais nos participantes, como sinais de toxicidade hepática ou renal. “O que o estudo indicou é a necessidade de realizar mais pesquisas para entender as implicações de longo prazo dessa exposição, mas não se trata de uma confirmação de toxicidade”, explicou.

Em nota ao Verifica, a Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica (Sboc) afirmou que a alegação de que os protetores solares podem causar câncer é infundada e sem embasamento científico. O mesmo foi defendido pela SBD, que reforçou que “o protetor é um produto seguro e recomendado para reduzir os efeitos da radiação solar sobre a pele”.

Protetores minimizam danos causados por raios solares

O que é conhecido cientificamente é que a exposição aos raios UV – tanto da luz solar quanto de aparelhos de bronzeamento – é um fator de risco para o desenvolvimento do câncer de pele, de acordo com a Sociedade Americana do Câncer. Segundo a entidade, a maioria dos cânceres de pele é resultado da exposição aos raios UV da luz solar natural.

Outra indicação da organização é ficar na sombra. A SBD aponta que uma maneira de cuidar da saúde da pele é evitar a exposição solar nos horários mais quentes, especialmente entre 9h e 15h.

A mesma conduta é recomendada por Luciana. “Sabe-se que se a gente fizer o uso do protetor solar, vamos evitar a queimadura solar, mas não vamos evitar, por exemplo, a insolação”, exemplificou.

Aumento de casos de melanoma não está relacionado ao uso de filtros solares

A postagem argumenta que, ao mesmo passo que a venda de protetores solares teria aumentado nos últimos 30 anos, a incidência do melanoma, tipo mais perigoso do câncer de pele, teria dobrado. “Quanto mais protetor solar usamos, mais câncer de pele aparecem”, alega a publicação.

Alguns dos fatores que podem explicar o aumento é o diagnóstico precoce e o envelhecimento da população, segundo Luciana. A especialista descarta a alegação de que o causador do crescimento de casos seria o protetor solar.

“A incidência do câncer de pele, como de todas as outras neoplasias, tem aumentado com o tempo, mas isso não quer dizer que o protetor solar esteja causando isso”, explicou. “Significa que o diagnóstico está melhorando, que a sobrevida da nossa população está aumentando”.

Conforme explicado por Elimar, da SBD, outros fatores que explicam o aumento envolvem a maior exposição solar da população em atividades de lazer ao ar livre, a moda do bronzeamento e o uso de câmaras de bronzeamento artificial, por exemplo. O médico também aponta o uso inadequado ou inconsistente de proteção solar como um dos motivos.

“Muitos estudos demonstram que pessoas que usam protetor solar de maneira incorreta — em quantidade insuficiente, sem reaplicação, ou apenas em horários de sol intenso — acabam se expondo mais ao sol por acreditarem que estão protegidas, o que, paradoxalmente, aumenta o risco de dano solar e, consequentemente, de câncer de pele", explicou o especialista.

Elimar destaca que, no caso do melanoma, os dados mostram que o aumento de casos se deu principalmente entre pessoas que fazem pouca ou nenhuma proteção solar eficaz e que apresentam fatores de risco para a doença. Ele afirma que uso adequado e diário de fotoprotetores, especialmente em pessoas de risco, é uma das principais estratégias recomendadas pelas sociedades médicas para prevenção do melanoma.

Substituições indicadas na publicação não têm eficácia comprovada

A publicação checada indica que uma possível substituição ao protetor solar seria o uso de óleo de coco e azeite de oliva. Luciana, entretanto, aponta que não há nenhuma comprovação científica de que os itens mencionados sejam eficazes na proteção.

Na realidade, a médica destaca que o óleo estimula a radiação solar. Em outras palavras, significa que o uso no corpo pode aumentar as chances de queimadura.

Elimar destaca que esses óleos podem, inclusive, causar efeitos adversos. O médico indica que o uso pode acarretar o aumento da oleosidade e acne, além de reações de fotossensibilidade, dependendo da pureza e da exposição ao calor.

Segundo o conteúdo checado, óleo de coco e azeite de oliva eram usados em regiões mediterrâneas e polinésias. Conforme Elimar, a alegação desconsidera fatores fundamentais do contexto, como a característica da pele dessas populações.

“As pessoas da região do Mediterrâneo, em especial do sul da Europa, têm em geral fototipos intermediários (III e IV) — ou seja, uma pele naturalmente mais pigmentada e com maior produção de melanina, o que oferece proteção parcial contra os danos da radiação UV. Já os habitantes da Polinésia possuem fototipos ainda mais altos (V e VI), com pele escura e altamente resistente à radiação ultravioleta", explicou. “Esses grupos, portanto, já têm menor risco biológico de desenvolver câncer de pele, independentemente do uso de qualquer óleo”.

Autor da postagem é alvo de Ação Civil Pública por alegar que mamografia causa câncer

O responsável pela publicação já disseminou desinformação nas redes sociais ao afirmar que o exame de mamografia aumentaria a incidência de câncer de mama. Como mostrou o Verifica, a alegação é falsa.

A Advocacia-Geral da União (AGU) ajuizou uma Ação Civil Pública para pedir a condenação do médico responsável pela publicação. A ação solicita o pagamento de R$ 300 mil a título de danos morais coletivos. Exige, ainda, que ele seja obrigado a deletar as postagens e a publicar um conteúdo informativo sobre a mamografia produzido pelo Ministério da Saúde.

O médico foi procurado pelo Verifica em seu perfil no Instagram, mas não obteve retorno até o encerramento desta checagem.