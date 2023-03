Um vídeo tira de contexto uma reportagem antiga para acusar o governo Lula de prejudicar o abastecimento de água de moradores do Nordeste. A postagem resgata uma reportagem do SBT News sobre cortes no programa Carro Pipa, em novembro do ano passado. Sem o contexto completo, usuários acreditam que se trata de uma notícia sobre a atual gestão. Na época, o presidente era Jair Bolsonaro.

É de 2022 reportagem sobre risco de desabastecimento de água no semiárido nordestino. Foto: Reprodução

O Estadão Verifica pesquisou no Google a frase dita pela âncora do SBT News: “Quase 2 milhões de moradores correm o risco de desabastecimento de água”. A busca levou à reportagem original, disponível no Facebook. O vídeo foi postado em 28 de novembro de 2022.

Uma busca simples no Google pode te mostrar o verdadeiro contexto de imagens que circulam nas redes. Foto: Google/Reprodução

O programa Carro Pipa é uma parceria dos Ministérios da Defesa e do Desenvolvimento Regional para abastecer mais de 600 cidades no semiárido. O Exército disse à reportagem que as operações estavam paralisadas por falta de recursos. A instituição aguardava a liberação de verba para retomar o programa.

Quase 2 milhões de moradores correm o risco de desabastecimento de água no nordeste O programa carro-pipa, que leva água potável às famílias de mais de 600 cidades no nordeste, teve os recursos cortados Posted by SBT News on Monday, November 28, 2022

Nas redes

Sem o contexto completo, usuários do Facebook acreditaram que a reportagem falava de um problema no governo Lula. “O pai dos pobres adora os pobres bem pobres mesmo”, escreveu um usuário. Outro questionou “Cadê os petistas, estão quietos por quê?”. Essa postagem foi compartilhada ao menos 4 mil vezes.

No TikTok, um vídeo com mais de 135 mil visualizações reforça o caráter enganoso da postagem ao falsamente alegar que a reportagem foi veiculada em 30 de janeiro de 2023. O vídeo ainda pede para os nordestinos “fazerem o L”, forma satírica de se referir a um mote de campanha de Lula.

Políticas públicas de combate à seca são constantemente alvo de desinformação nas redes sociais. O Estadão Verifica já mostrou ser falso que o governo do Ceará estivesse mandando tirar a água encanada da população.