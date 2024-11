É falso que governo tenha programa ‘Resgata Brasil’; vídeo clona voz de Ratinho, Tralli e Portiolli

O que estão compartilhando: que os apresentadores Ratinho, César Tralli, Celso Portiolli, Fátima Bernardes e Rodrigo Faro divulgaram o programa do governo Resgata Brasil, que promete indenização de R$ 4 mil a R$ 7 mil a pessoas que tiveram dados vazados.

O Estadão Verifica investigou e concluiu que: é falso. Os vídeos das personalidades foram manipulados digitalmente para criar a falsa impressão de que eles teriam divulgado o Resgata Brasil. No entanto, esse programa não existe. O Verifica encontrou os vídeos originais postados por Ratinho, Tralli, Portiolli, Bernardes e Faro. Em nenhum deles há menção a suposta indenização que estaria sendo paga pelo governo a cidadãos que tiveram os dados vazados. A ferramenta de detecção de inteligência artificial Hiya/Invid indicou o uso da técnica de clonagem de voz no conteúdo.

É falso que personalidades da televisão brasiliera divulgaram que o governo estaria pagando indenização a pessoas que tiveram dados vazados Foto: Reprodução/Facebook

PUBLICIDADE Saiba mais: Circula no Facebook, desde o dia 16 de novembro, um vídeo com duração de 1 minuto e 22 segundos com trechos de depoimentos de personalidades da televisão brasileira incentivando as pessoas a sacarem um dinheiro que estaria sendo pago pelo governo federal. No entanto, as vozes deles foram clonadas e inseridas na gravação para fazer parecer que eles divulgavam um programa chamado Resgata Brasil. Checagens anteriores do Verifica (aqui, aqui, aqui e aqui) mostraram que esta iniciativa não existe. Postagens que divulgam este programa direcionam para um site que coleta, de forma indevida, dados das pessoas, como CPF e data de nascimento (confira a versão armazenada do site). A única forma de conferir se você tem valores a receber é pelo site do Banco Central: valoresareceber.bcb.gov.br.

Personalidades não divulgaram Resgata Brasil

O vídeo começa com uma gravação do apresentador Ratinho. Uma voz que imita a dele diz: “Saiu a determinação do STF e já está liberado para saque a nova indenização. Clica aqui embaixo e saque. Aproveite esse dinheiro e use no seu fim de ano”. É mentira que ele teria dito isso.

O vídeo original foi publicado por Ratinho em seu Instagram no dia 25 de outubro de 2024. Ele, na verdade, convidava seus seguidores a participarem de um baile que seria realizado em Jandaia do Sul (PR). “Todo mundo sabe que eu sou pé vermelho [expressão utilizada para se referir às pessoas do Norte do Paraná] e sou apaixonado por essa região. No dia 23 vai ter um baile aí, que todo ano a gente faz. É o baile do encontro”, explicou ele.

Abaixo o vídeo original e o falso foram colocados lado a lado, confira:

Publicidade

O vídeo alvo desta checagem manipulou as falas de outras quatro outras personalidades.

Cesar Tralli . O vídeo falso sugere que ele teria anunciado que hoje era o último dia para pedir a tal indenização por vazamento de dados. O conteúdo original foi publicado no Instagram em 7 de agosto de 2024. O jornalista, na verdade, comemorava o seu retorno ao Jornal Hoje.

. O vídeo falso sugere que ele teria anunciado que hoje era o último dia para pedir a tal indenização por vazamento de dados. O conteúdo original foi publicado no Instagram em 7 de agosto de 2024. O jornalista, na verdade, comemorava o seu retorno ao Celso Portiolli . O vídeo falso faz parecer que ele teria dito que o Supremo Tribunal Federal havia determinado ao governo que pagasse uma indenização de R$ 4 mil a R$ 7 mil a todo cidadão que tivesse tido seus dados vazados. “Mas corre, porque hoje é o último dia. Amanhã o site vai fechar e não será mais possível realizar solicitações de saque”, teria dito ele. O que não é verdade. O conteúdo original foi publicado no Instagram em 10 de março de 2024. O apresentador celebrava que Cesar Filho tinha voltado a trabalhar no SBT Brasil.

. O vídeo falso faz parecer que ele teria dito que o Supremo Tribunal Federal havia determinado ao governo que pagasse uma indenização de R$ 4 mil a R$ 7 mil a todo cidadão que tivesse tido seus dados vazados. “Mas corre, porque hoje é o último dia. Amanhã o site vai fechar e não será mais possível realizar solicitações de saque”, teria dito ele. O que não é verdade. O conteúdo original foi publicado no Instagram em 10 de março de 2024. O apresentador celebrava que Cesar Filho tinha voltado a trabalhar no SBT Brasil. Fátima Bernardes . O vídeo falso inseriu a seguinte declaração na gravação dela: “Pessoal, saiu a indenização do vazamento de dados. Corre sacar agora mesmo”. O conteúdo original foi publicado em seu Instagram em 8 de dezembro de 2023. Ela convidava as pessoas a assistirem à edição daquele dia do programa “Assim como a gente”, do canal GNT, apresentado por ela.

. O vídeo falso inseriu a seguinte declaração na gravação dela: “Pessoal, saiu a indenização do vazamento de dados. Corre sacar agora mesmo”. O conteúdo original foi publicado em seu Instagram em 8 de dezembro de 2023. Ela convidava as pessoas a assistirem à edição daquele dia do programa “Assim como a gente”, do canal GNT, apresentado por ela. Rodrigo Faro. No vídeo falso, ele aparece alertando as pessoas que era o último dia para realizar o saque e que quem tivesse interesse tinha que clicar o quanto antes no link da postagem. No conteúdo original, publicado no Instagram em 15 de agosto de 2024, o apresentador emitiu uma mensagem motivacional convidando seus seguidores a refletirem sobre a importância de cuidar com o que se fala.

Uma checagem do Verifica mostrou como esse tipo de manipulação que insere uma fala no lugar de outra pode ser feita a partir de ferramentas disponibilizadas online.