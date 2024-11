É falso que governo tenha divulgado site ‘Resgate Brasil’ para recuperar dinheiro esquecido em banco

O que estão compartilhando: postagens que divulgam um suposto comunicado do governo federal sobre valores esquecidos que as pessoas podem ter direito a receber. Em uma das publicações, uma mulher afirma ter conseguido resgatar R$ 2.500 e orienta os usuários a clicarem em um botão com a inscrição “saiba mais” para verificar valores disponíveis para saque. Os conteúdos são publicados por uma página chamada “Resgate Brasil”.

O Estadão Verifica investigou e concluiu que: é falso. O site divulgado em postagens no Facebook não é oficial. O único endereço em que o cidadão pode consultar se tem dinheiro esquecido em algum banco, consórcio ou outra instituição financeira é o valoresareceber.bcb.gov.br, do Banco Central (BC). O Sistema de Valores a Receber (SVR) é um serviço do BC no qual é possível consultar e saber como resgatar valores esquecidos de empresas, mesmo aquelas que foram encerradas, e pessoas físicas, inclusive falecidos. O governo federal não tem um programa chamado “Resgate Brasil”. O site divulgado no Facebook foi classificado como não seguro pela ferramenta Navegação Segura, do Google

Site fraudulento considerado não seguro por ferramenta do Google foi divulgado em postagens no Facebook Foto: Reprodução/Facebook

PUBLICIDADE Saiba mais: publicadas no dia 10 deste mês por um perfil chamado “Resgate Brasil”, que usa como foto o logotipo da marca Brasil para sugerir vínculo com o governo federal, as postagens orientam os usuários a acessar um site vinculado ao post para verificar se há valores esquecidos disponíveis para resgate. O endereço não tem semelhança ou vínculo com a página oficial do BC. Conforme informa a ferramenta Navegação Segura, páginas do site fraudulento tentam enganar visitantes para que eles compartilhem informações pessoais. Ao Verifica, a Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República (Secom) informou que o governo federal não possui programa chamado “Resgate Brasil”. A pasta alertou que o conteúdo oferece risco de golpe financeiro e informou que divulgações sobre ações do executivo federal são realizadas nos canais do próprio governo.

Em março deste ano, o BC publicou um aviso sobre golpes envolvendo o serviço Valores a Receber. O banco informou que “não envia links nem entra em contato com ninguém para tratar sobre valores a receber ou para confirmar dados pessoais”. O texto informa que somente a instituição que aparece na consulta aos valores a receber pode contatar o cliente, principalmente nos casos em que o beneficiário pede o resgate de valores, mas não indica uma chave Pix. Segundo o BC, a instituição não irá pedir dados pessoais ou senha.

A orientação é para que os cidadãos não cliquem em links suspeitos enviados por e-mail, SMS, WhatsApp ou Telegram, não façam qualquer tipo de pagamento para ter acesso aos valores e saibam que não existe a opção de receber valores pelo uso de cartões de crédito. Segundo o BC, não há lei ou norma do banco sobre recall de cartões de crédito

Conforme informado pela Secom, os usuários podem denunciar sites maliciosos por meio da plataforma Fala.BR. Para isso, basta clicar no ícone de denúncia e preencher as informações solicitadas. De acordo com a pasta, a plataforma é um canal integrado que permite o encaminhamento de manifestações — como denúncias, reclamações, solicitações, sugestões, elogios e pedidos de acesso à informação — a órgãos e entidades do poder público. O serviço online está disponível 24 horas por dia, todos os dias da semana.