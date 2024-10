Vídeo mostra personagem de Star Wars, e não ‘robô policial do Reino Unido’

O que estão compartilhando: vídeo afirma que o Reino Unido apresentou o primeiro robô humanoide com inteligência artificial, que vai operar como guarda civil na ronda de cidades.

PUBLICIDADE O Estadão Verifica investigou e concluiu que: é enganoso. O vídeo mostra um personagem da franquia Star Wars, da Disney. O “robô”, ativado por controles remotos, foi apresentado por um estúdio de efeitos especiais no D23: The Ultimate Disney Fan Event (D23: o principal evento para fãs da Disney). A apresentação ocorreu em agosto deste ano, na Califórnia, nos Estados Unidos. Leitores pediram a checagem deste conteúdo por WhatsApp: (11) 97683-7490.

O vídeo mostra um personagem da franquia Star Wars, da Disney. Foto: Reprodução/Instagram

Saiba mais: A postagem enganosa esconde boa parte do vídeo original. Não é possível ver, por exemplo, que as palavras no painel ao fundo dizem “Legacy Effects”, que é o nome do estúdio de efeitos especiais responsável pelo animatrônico. As falas do co-fundador do estúdio e apresentador do painel, Alan Scott, também foram omitidas para incluir música e um texto inventado.

Com a busca reversa de imagens (veja aqui como fazer), foi possível encontrar o vídeo original, parte do evento D23. Uma dica é pesquisar somente a imagem do robô para identificar mais informações sobre o personagem. No vídeo original é possível ver que os apresentadores são membros do estúdio americano Legacy Effects, responsável por gerar bonecos realistas de alienígenas, dróides e outras criaturas para o universo Star Wars. O personagem mostrado é o “droide arquiteto” Huyang, que aparece na minissérie Ahsoka. Confira abaixo o registro completo do painel:

Os artistas do Legacy Effects explicam na apresentação que ficaram responsáveis por criar a versão “real” do personagem para a TV e mostram todo o processo de criação até chegar ao robô que é exposto no palco. Logo no início do vídeo, é possível ver pessoas controlando o personagem por meio de controles remotos -- o que é omitido pelo recorte viral nas redes sociais.

O conteúdo verificado aqui também foi desmentido pelo Boatos.org.