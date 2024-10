Robôs mostrados em vídeo só devem chegar ao mercado em 2027 e ainda são controlados por humanos

O que estão compartilhando: vídeo no Facebook mostra robôs caminhando por uma rua à noite e interagindo com pessoas. A legenda diz “ASSUSTADOR: Elon Musk e seu exército de robôs humanoides chamados ‘Optimus’”.

O Estadão Verifica investigou e concluiu que: falta contexto. De fato, as imagens mostram protótipos de robôs da Tesla, empresa controlada por Musk. Mas a previsão é de que esses produtos fiquem prontos nos próximos 3 a 5 anos — a partir de 2027, portanto. De acordo com a agência de notícias Bloomberg, os robôs exibidos pela Tesla não funcionavam de maneira autônoma — as interações com humanos foram ativadas por controle remoto.

Robô humanoide Optimus, protótipo em desenvolvimento pela Tesla, aparece dobrando uma camiseta. Foto: @elonmusk/X/Reprodução Foto: @elonmusk/X/Reprodução

PUBLICIDADE Saiba mais: O vídeo mostra trechos do evento “We, Robot”, promovido pela empresa automotiva e de armazenamento de energia Tesla. A mostra foi transmitida ao vivo pelo perfil oficial da Tesla no X (antigo Twitter) no dia 10 de outubro. Foram apresentados protótipos de ideias como o Tesla Cybercab, um táxi sem motorista previsto para ser lançado em 2026, e o robô humanoide Optimus, que deve ser liberado para o mercado em 2027. De acordo com o dono da Tesla e do X, Elon Musk, ainda há muito trabalho a ser feito para refinar o Optimus e colocá-lo à prova. “Acho que o robô vai ser incrível em cinco a 10 anos”, declarou o empresário no início do mês. De acordo com a revista Forbes, a primeira versão do Optimus foi apresentada em setembro de 2022 e, desde então, lida com o desafio de melhorar suas capacidades de integração com a inteligência artificial.

A versão do robô apresentada no “We, Robot” é inspirada na fisionomia de humanos, funciona por bateria e é capaz de reconhecer objetos, como caixas, e realizar tarefas com eles. Confira:

O evento da semana passada foi a primeira vez que não funcionários da empresa tiveram a chance de interagir diretamente com os Optimus, que serviram bebidas, deram “high fives” e jogaram pedra, papel e tesoura com os participantes.

A agência americana Bloomberg mostrou que a Tesla usou humanos para controlar remotamente muitas dessas interações. Isso não foi mencionado por Musk na apresentação dos protótipos. De acordo com as fontes da agência, o CEO teria pedido para incluir os robôs no evento da Tesla com pouca antecedência, e o software das máquinas ainda não está pronto. Posteriormente, colaboradores da empresa disseram nas redes sociais que funcionalidades dos protótipos de fato receberam assistência humana.