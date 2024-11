Vídeo em que Romário chama seleção de ‘rebanho de frango’ é sátira feita com inteligência artificial

Ao ser questionado sobre a qualidade do futebol nacional e internacional da época, Romário, que foi campeão do mundo em 94, respondeu: “Tecnicamente eu acredito que até a geração de 2002, que foi campeã, o futebol tinha um nível melhor. Na minha opinião, caiu sim. Eu posso te afirmar que no nosso País, no futebol brasileiro e lá fora. Apesar de que a gente tem Messi, Cristiano Ronaldo, Neymar, Mbappé, Pogba, Lewandowski... enfim. Mesmo com todos esses grandes jogadores que existem hoje no futebol mundial, tecnicamente, eu acredito que seja um futebol de menos qualidade do que a gente foi na época”, respondeu. A fala está disponível a partir do minuto 8:41.

O vídeo em que Romário parece chamar a seleção de “frangos” tem a marca d’água de uma página de humor chamada “Ninguém nunca falou isso”. Na descrição do perfil do TikTok, está escrito que “tudo é feito por IA sem ofender ninguém”. Outros vídeos da página incluem brincadeiras com os jogadores Neymar, Gabigol e Vini Jr.

O Verifica submeteu o conteúdo checado a duas plataformas de detecção de vídeos criados ou modificados por IA, o TrueMedia e DeepWare. Ambas as plataformas confirmaram que houve manipulação do vídeo.

Porém, no vídeo com Romário a marca d’água da página está pouco visível. Um perfil no Instagram reproduziu o vídeo manipulado sem a descrição de que seria uma peça de humor feita com inteligência artificial.

Como lidar com postagens do tipo: Além de procurar se há notícias confiáveis sobre o conteúdo que você está com dúvida, outra saída para identificar se um conteúdo foi gerado ou manipulado por IA é: reparar em sombras ou ângulos inesperados no vídeo, reparar na movimentação dos lábios - verificar se eles parecem naturais e combinam com o áudio. Confira o guia que o Estadão Verifica preparou para não se enganar com desinformação gerada por inteligência artificial nas redes sociais.