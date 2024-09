Vídeo em que apresentador Ronnie Von reclama de violência é de 2015, não atual

Saiba mais: Circula fora de contexto um vídeo do apresentador Ronnie Von relatando ter sido vítima de uma assalto. Um usuário do Instagram compartilhou a gravação com o seguinte texto “Ronnie Von descarrega sua revolta e manda recado! Vale a pena compartilhar”, junto com a data 28 de junho de 2024. A publicação investigada foi feita na rede social, no dia 30 de agosto. Leitores do Verifica também pediram a checagem pelo WhatsApp, no (11) 97683-7490.

Ao contrário do que a publicação faz parecer, as declarações do apresentador não são atuais. O mesmo vídeo foi publicado no canal do Youtube da TV Gazeta, no dia 15 de dezembro de 2015. Confira: