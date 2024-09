Checamos a sabatina do ‘Estadão’ com Guilherme Boulos; veja o resultado

O candidato à Prefeitura de São Paulo Guilherme Boulos (PSOL) participou nesta quarta-feira, 18, de sabatina do Estadão. O Estadão Verifica, núcleo de checagem de fatos do jornal, analisou as alegações feitas pelo deputado federal. Foram consideradas apenas afirmações factuais, como números, datas, comparações de grandeza e outras. Após a apuração, atribuímos as etiquetas “falso”, “enganoso”, “exagerado”, “subestimado”, “impreciso”, “falta contexto” e “verdadeiro”. Veja o resultado abaixo.

Guilherme Boulos durante sabatina realizada pelo Estadão. Foto: Werther Santana/Estadão

Número de escolas

PUBLICIDADE O que Boulos disse: que a escola é o equipamento público mais capilarizado que São Paulo tem: são 1.200, sem contar as creches. O Estadão Verifica investigou e concluiu que: é subestimado. De acordo com dados do Censo Escolar de 2023, o município de São Paulo tem 1.533 escolas da educação básica na rede municipal. Conforme a lei nº 12.796, de 4 de abril de 2013, a educação básica obrigatória e gratuita dos quatro aos 17 anos de idade é organizada pelas seguintes etapas: pré-escola, ensino fundamental e ensino médio. O número de 1.533, portanto, já exclui as creches. O Censo aponta que, em São Paulo, existem 402 creches da rede municipal.

Crescimento entre os mais pobres

O que Boulos disse: que ele cresceu 2 pontos nas pesquisas eleitorais da Quaest e Datafolha. O crescimento é consistente e se dá sobretudo entre o eleitorado que ganha até 2 salários mínimos.

O Estadão Verifica investigou e concluiu que: é enganoso. Apesar de ter oscilado dois pontos percentuais para cima nas últimas pesquisas do Datafolha e Quaest, não é correto afirmar que Boulos vem crescendo entre o segmento de eleitores mais pobres (até dois salários mínimos). Nas duas últimas pesquisas do Datafolha, entre os mais pobres, Boulos passou de 19% para 21%, considerando os levantamentos dos dias 5 e 12 deste mês. No entanto, a margem de erro nesse segmento é de 5 pontos percentuais, para mais ou menos. Sendo assim, não se pode falar em crescimento, já que a oscilação está dentro da margem de erro. Além disso, houve queda em relação à pesquisa Datafolha do dia 22 de agosto, que apontou Boulos com 28% das intenções de votos entre os mais pobres.

Projetos como deputado

Outro lado: a assessoria do candidato afirmou que o PL do Poder Executivo incorporou o texto integral do PL apresentado por Boulos. Já o PL sobre golpe consignado foi apensado e aprovado junto a PLs que tratavam do mesmo tema.

Tempo de TV

O que Boulos disse: que tem muito menos tempo que o atual prefeito, Ricardo Nunes (MDB), na televisão.

O Estadão Verifica investigou e concluiu que: é verdadeiro. Nunes é o candidato com o maior tempo de TV no horário eleitoral gratuito, 6 minutos e 30 segundos. Boulos está em segundo lugar, com 2 minutos e 22 segundos.

Cracolândias

O que Boulos disse: que há 70 cracolândias espalhadas pela cidade e que o fluxo de usuários de drogas aumentou.

PUBLICIDADE O Estadão Verifica investigou e concluiu que: é verdadeiro. Segundo reportagem da Folha de S.Paulo, com dados obtidos via Lei de Acesso à Informação (LAI), a capital tem 72 concentrações de usuários de drogas, espalhadas por 47 bairros. Dados levantados pelo portal g1 mostram que o fluxo da Cracolândia teve crescimento de 44,3%, no período da tarde, e 17,4%, no da manhã. A comparação é entre a primeira quinzena de março deste ano e o mesmo período em 2023. Em números absolutos, neste ano foram contabilizados 726 usuários à tarde e 519 pela manhã, contra 503 e 442, respectivamente, em 2023. O levantamento se refere à concentração em um único ponto, a Rua dos Protestantes, na região central da cidade. Bairros mais negros O que Boulos disse: que os bairros mais pobres de São Paulo são os bairros mais negros. Os bairros mais ricos são mais brancos. O Estadão Verifica investigou e concluiu que: é verdadeiro. O Mapa da Desigualdade 2023, produzido pela Rede Nossa São Paulo, mostra que bairros periféricos de São Paulo concentram maior população preta e parda. O bairro com maior porcentagem de pessoas negras na capital é o Jardim Ângela, no extremo Sul, com 60,1%. Essa taxa é 10,3 vezes maior que a população negra de Moema, com apenas 5,8%.

Prefeitos ‘biônicos’

O que Boulos disse: que o ex-prefeito Faria Lima deu início ao metrô na cidade e começou a levar serviços públicos para as periferias; que o também ex-prefeito Prestes Maia completou o plano de avenidas radiais e perimetrais que já havia iniciado quando foi prefeito antes.

O Estadão Verifica investigou e concluiu que: é verdadeiro. Em 1968, Faria Lima iniciou as obras do metrô e no ano seguinte, 1966, conduziu a elaboração do primeiro Plano Diretor para São Paulo que estipulou rumos para o planejamento urbano da cidade com atenção aos problemas em nível metropolitano. Em 1930, o engenheiro Francisco Prestes Maia desenvolveu o Plano de Avenidas. Em 1938, ele foi nomeado prefeito pelo interventor Adhemar Pereira de Barros, cargo em que permaneceu até 1945, quando pôde executar as propostas previstas no desenho. Em 1961, concorreu à Prefeitura e foi eleito para uma segunda gestão (1961-65), quando retomou o projeto anterior.

Condomínio Dandara

Votação em bairros periféricos

O que Boulos disse: que em 2020, quando perdeu a eleição para Bruno Covas, ganhou nas periferias da cidade. Boulos afirmou ter vencido nas regiões do Campo Limpo, Grajaú, Parelheiros, Capão Redondo, São Mateus e Cidade Tiradentes.

O Estadão Verifica investigou e concluiu que: é verdadeiro. De acordo com o mapeamento de apuração por zona eleitoral elaborado pelo g1, Boulos venceu as eleições municipais de 2020 para Prefeitura de São Paulo nas seguintes regiões: Parelheiros, Grajaú, Piraporinha, Valo Velho, Capão Redondo, Campo Limpo, São Mateus e Cidade Tiradentes. Bruno Covas venceu o pleito com 59,38% dos votos no segundo turno, contra 40,62% de Boulos.