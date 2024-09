O que estão compartilhando: que a jornalista Sandra Annenberg divulgou o programa Resgata Brasil, que promete indenização de até R$ 7 mil por dados vazados.

O Estadão Verifica investigou e concluiu que: é falso. A jornalista alertou em suas redes sociais que sua imagem está sendo utilizada de forma indevida para aplicação de golpes financeiros. O conteúdo apresenta erros característicos de Inteligência Artificial (IA), o que indica que manipulação do material pela tecnologia. Além disso, não há nenhuma iniciativa chamada "Resgata Brasil" para obter indenização por dados vazados. A checagem deste conteúdo foi solicitada por leitores do Estadão Verifica no WhatsApp, pelo número (11) 97683-7490.

É falso que Sandra Annenberg tenha anunciado programa ‘Resgata Brasil’ Foto: Reprodução/Facebook

Saiba mais: circula nas redes sociais um vídeo com a imagem da jornalista Sandra Annenberg divulgando o programa “Resgata Brasil”, que seria uma iniciativa do governo federal para conceder indenização de até R$ 7 mil por dados vazados. A gravação, contudo, foi manipulada.

No vídeo original, encontrado por meio de uma busca reversa de imagens (veja aqui como fazer), Sandra convida espectadores a assistirem o Globo Repórter, programa da TV Globo apresentado por ela. A jornalista divulga uma reportagem específica sobre o inverno no sul de Minas Gerais. Veja abaixo.

O vídeo fraudulento tem evidências de uso de Inteligência Artificial. É possível notar o uso da tecnologia por erros característicos da ferramenta presentes na gravação. A boca da jornalista, por exemplo, parece não acompanhar o movimento das falas. Os lábios aparecem borrados e com pouca nitidez.

Após a viralização do material manipulado, Sandra fez um alerta em suas redes sociais sobre o uso indevido de sua imagem para aplicação de golpes financeiros. “Isso é estelionato, é crime. Eu e a Globo vamos entrar com todas as medidas cabíveis”, afirmou.

Não existe programa ‘Resgata Brasil’

A suposta iniciativa divulgada no vídeo falso promete indenização a usuários por dados vazados. Intitulado “Resgata Brasil”, o programa ofereceria valores entre R$ 1 mil e R$ 7 mil. As postagens fraudulentas indicam um link de “consulta”, que direciona a uma página que imita a aparência do site do governo federal e solicita o número do CPF do usuário.

É possível perceber que não se trata de um site oficial por diversos elementos visuais da página. A URL (endereço da página), por exemplo, não tem o indicativo de sites oficiais do governo federal (.gov.br). Outra inconsistência é a falta de elementos clicáveis que direcionem o usuário a outras páginas daquele site.

O Estadão Verifica já explicou em checagens anteriores que o CPF pode ser usado para criar um cadastro falso de alguém com a finalidade de aplicar golpes. Por isso, o recomendado é não compartilhar dados pessoais em sites duvidosos.

Não existe iniciativa do governo federal para fornecer indenização por dados vazados. O que existe é o Sistema de Valores a Receber (SVR), um serviço do Banco Central que permite a consulta de “dinheiro esquecido”. O site oficial dessa iniciativa é https://www.bcb.gov.br/meubc/valores-a-receber.

Como lidar com postagens do tipo: fique atento com postagens que prometem dinheiro de forma rápida. Para evitar cair em golpes, certifique-se dos seguintes elementos: Confira sempre o endereço da página. Os sites oficiais do governo federal utilizam um domínio específico para facilitar o reconhecimento da página: .gov.br. Desconfie de qualquer outra página com URL diferente;

Verifique se o benefício foi divulgado em plataformas oficiais do governo. No caso da postagem checada, é possível procurar informações sobre o suposto programa em mecanismos de busca. Aqui, a reportagem buscou no Google pelo nome da suposta iniciativa, “Programa Resgata Brasil”. Foi possível constatar que não há nada sobre esse tema em sites do governo federal;

Veja se o site direcionado apresenta elementos clicáveis. Em sites oficiais do governo federal, por exemplo, é possível clicar na logotipo “gov.br”, na barra superior da página, e em diversos outros links presentes no endereço. Esse golpe foi desmentido também pelas agências Aos Fatos e Boatos.org.