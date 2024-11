Sandy não gravou propaganda que promete até 95% de descontos no Mercado Livre

O que estão compartilhando: vídeo em que a cantora Sandy fala de uma campanha de 25 anos do portal Mercado Livre. Ela parece dizer que o site está vendendo produtos como videogames, geladeiras e celulares com até 95% de desconto por tempo limitado. A postagem pede para que as pessoas acessem um link, respondam um questionário e girem uma “roleta da sorte”.

O Estadão Verifica investigou e concluiu que: é falso. O vídeo faz uso de inteligência artificial para manipular a fala da cantora, de acordo com uma ferramenta de detecção da tecnologia. A assessoria de Sandy confirmou que ela não gravou a propaganda. O Mercado Livre não tem promoções de até 95% para os produtos citados no vídeo.

Sandy não gravou propaganda para Mercado Livre Foto: Reprodução/Facebook

Saiba mais: O primeiro trecho do vídeo é verdadeiro e foi publicado em maio deste ano. Na postagem original, Sandy comemora que vendeu todos os ingressos para um show de arrecadação de dinheiro para as vítimas das enchentes do Rio Grande do Sul. Porém, a postagem manipulada corta a parte em que a cantora fala da apresentação beneficente. No vídeo falso, essa parte é substituída por um áudio manipulado, que fala da promoção.

Veja o vídeo original:

De acordo com a plataforma Hiya Deepfake Voice Detector, o vídeo faz uso de IA para simular a voz da cantora. A publicação falsa atingiu a nota 1 de 100 no teste de autenticidade do software. Não é a primeira vez que um vídeo do tipo circula pelas redes sociais. Ainda neste mês, um vídeo falso de Eliana, apresentadora da Rede Globo, também foi manipulado com inteligência artificial para simular uma propaganda do Mercado Livre. A publicação seguia a mesma estratégia do vídeo de Sandy: mesclava um vídeo real com um áudio adulterado.

Na situação, o Mercado Livre ressaltou que a promoção anunciada não existia. “A empresa combate ativamente este tipo de anúncio, investindo massivamente em segurança, tecnologia, equipes especializadas e monitoramento de mídias sociais, além de todo trabalho de conscientização de usuários e da parceria com o poder público para a investigação de crimes de cibersegurança”, disse a empresa em nota.