Não é Sérgio Cabral homem que cospe em mulher em vídeo de briga gravado na rua

O que estão compartilhando: vídeo de uma discussão na rua em que um homem cospe no rosto de uma mulher e, na sequência, recebe uma rasteira de um motoboy e cai no chão, na ciclovia de uma avenida. As postagens afirmam que o homem que agride a mulher e posteriormente sofre a retaliação é o ex-governador do Rio de Janeiro Sérgio Cabral.

O Estadão Verifica apurou e concluiu que: é enganoso. Sérgio Cabral negou ser ele em contato com a imprensa, em artigo publicado em veículo de comunicação e na sua conta no Instagram. Ao Estadão Verifica, o advogado de Cabral garantiu não ser ele no vídeo. A briga ocorreu em Pirituba, São Paulo. O porteiro do prédio diante do qual a confusão aconteceu disse que nenhum comentário na região dizia ter sido Sérgio Cabral um dos envolvidos na briga. O motoboy que participou do episódio não citou o ex-governador do Rio em depoimento que deu detalhes do caso.

Não é Sérgio Cabral homem que dá cusparada em briga que viralizou na internet Foto: Arte/Estadão

Saiba mais: A cena ocorreu em frente ao condomínio Spazio Alto do Mirante, que fica na Avenida Aparecida do Rio Negro, 538, no Jardim Íris, distrito de Pirituba, São Paulo. No vídeo, percebe-se que os elementos da estrutura do prédio e do logradouro são os mesmos que aparecem no registro do local no Google Street View.

Captura de tela do vídeo com a alegação falsa Foto: Reprodução

Imagem do local em que o vídeo da briga foi gravado, no bairro Jardim Íris, em Pirituba, São Paulo Foto: Reprodução/Google Street View

Pelo Google Street View, é possível ver que há prédios em frente ao condomínio, de cuja uma das janelas provavelmente o vídeo que viralizou no fim de semana foi gravado. O Estadão Verifica telefonou para o número do Spazio Alto do Mirante, disponível no Google, e conversou com o porteiro que estava de plantão no dia do incidente. Segundo ele, que se identificou como Daniel, a confusão foi na quinta-feira, dia 4. Ele contou não ter presenciado a cena, mas afirmou que nenhum dos comentários que ouviu na rua davam conta de que o ex-governador do Rio Sérgio Cabral estava envolvido na briga.

“Eu acredito que tenha sido no meu horário sim, mas eu não presenciei porque tenho outros afazeres. Eu fiquei sabendo dos boatos de que teve a briga, mas ninguém identificou quem foi, quem era”, disse o porteiro que, ao ser questionado se o nome de Sérgio Cabral havia sido mencionado, respondeu que não.

Sérgio Cabral nega ser ele no vídeo

A CNN Brasil e a Veja fizeram contato com Sérgio Cabral, que negou ser ele no vídeo. Cabral ainda publicou o desmentido em artigo no Correio da Manhã, em stories do Instagram (reprodução abaixo) e no feed de seu perfil.

Reprodução de um dos stories postados por Cabral com o desmentido Foto: Reprodução/Instagram/@sergiocabral_filho

O Estadão Verifica fez contato com o advogado Daniel Bialski que, ao lado de outros advogados, conseguiu reverter mandados de prisão de Cabral e atualmente o assessora com consultoria jurídica e atua em algumas de suas causas. Ele também negou que seja Sérgio Cabral nas imagens.

“Não é ele não. Pode escrever que eu falei que não é ele. Eu conversei com ele e ele falou que não é ele, que pode olhar na imagem que não é ele, que naquele dia e hora ele estava em outro local”, afirmou o advogado, que não soube confirmar onde Cabral estava: “Não perguntei isso a ele, mas ele disse desta forma: ‘não sou eu, eu estava em outro local e eu estou completamente diferente dessa imagem’”.

Ao Estadão Verifica, o advogado confirmou que Sérgio Cabral mora no bairro do Leblon, no Rio de Janeiro.

Motoboy grava vídeo sobre a agressão

O site Poder360, além de repercutir o desmentido de Cabral nas redes sociais, compartilhou o depoimento do motoboy que dá a rasteira no homem que alegadamente seria Sérgio Cabral. Na gravação, ele afirma que o caso aconteceu no distrito de Pirituba, onde fica o bairro Jardim Íris, e descreve exatamente o que mostra o vídeo que viralizou. Em nenhum momento ele diz que seria Sérgio Cabral na imagem e não identifica os envolvidos na briga.

Análise do personagem da cena

Por meio da ferramenta Magnifier, da plataforma de checagem de imagens InVid, o zoom da imagem (abaixo) permite observar que o homem que aparece no vídeo tem ao menos uma característica diferente de Sérgio Cabral: seus cabelos são escuros, enquanto o ex-governador do Rio está com os cabelos grisalhos, como se pode ver em postagem recente do Instagram.