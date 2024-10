Malafaia não chamou Michelle Bolsonaro de ‘linguaruda do Satanás’; vídeo do pastor foi editado

Saiba mais: o conteúdo verificado circula no Threads e Instagram desde quarta-feira, 16. As postagens enganosas recortam o início da gravação original, em que Malafaia diz: “Agora mesmo uma vereadora, uma linguaruda do Satanás metida a crente”, mantendo apenas a parte que começa com “uma linguaruda do satanás metida a crente”, para sugerir que os comentários do pastor se referem à ex-primeira-dama. As publicações também utilizam imagens de Michelle Bolsonaro para reforçar a conexão equivocada.

No vídeo publicado em seu perfil no Instagram, Malafaia confirma que estava falando de uma vereadora que, segundo ele, o caluniou em entrevista à revista Veja. O pastor afirmou estar processando Aava e disse que ela terá que provar o que disse. Na reportagem publicada em julho, a vereadora foi apresentada pela revista como aposta do presidente Lula para romper a rejeição dos evangélicos contra a esquerda. O texto relata que a vereadora foi convidada pela primeira-dama Janja para uma reunião com o presidente no Palácio do Planalto.