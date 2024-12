Simone Mendes não fez live sorteando ‘Cartão Reforma’ de R$ 2,5 mil

O que estão compartilhando: vídeo em que a cantora Simone Mendes parece estar em uma transmissão ao vivo no Facebook, com duração de quase 8 horas. A voz dela está abafada por ruídos. A postagem foi feita por um perfil chamado “Simone Mendes Live”. A descrição diz que a cantora irá sortear 80 Cartões Reforma no valor de R$ 2.500 para quem acompanhar a transmissão. Nos comentários, a conta especifica requisitos para se tornar um ganhador, entre eles, seguir a página, curtir a publicação e compartilhá-la em 10 grupos da rede social. A postagem diz que os ganhadores serão contatados diretamente por mensagem.

PUBLICIDADE O Estadão Verifica investigou e concluiu que: é enganoso. A gravação original não foi localizada nas redes sociais da artista, mas a partir de uma busca reversa (aprenda a fazer aqui) a reportagem identificou que uma conta sobre celebridades no YouTube compartilhou o conteúdo em 2020, informando ser uma transmissão ao vivo feita no Instagram de Simone. Ao longo de 15 minutos e 51 segundos do vídeo, a cantora interage com pessoas que estão no mesmo ambiente que ela e também com fãs online, com quem divide a tela em alguns momentos. Em nenhum momento do vídeo Simone cita as palavras “cartão”, “reforma” ou “sorteio”. No conteúdo aqui checado, esse vídeo é repetido diversas vezes.

Além disso, o programa Cartão Reforma, do governo federal, foi suspenso em 2020 e descontinuado em 2021, não estando mais vigente. Quando estava ativo, a distribuição dos cartões não ocorria por meio de sorteios nas redes sociais. O Ministério das Cidades selecionava propostas de municípios interessados e, depois, as prefeituras cadastravam usuários e visitavam os imóveis para conferir as carências comunicadas pelas famílias. Aquelas que eram selecionadas recebiam uma unidade do Cartão Reforma, com valor entre cerca de R$ 2 mil e R$ 9 mil, para a aquisição de materiais de construção.

No vídeo original a cantora bate papo com fãs, mas sem citar qualquer sorteio. Foto: Reprodução/Facebook

Saiba mais: apesar de parecer ser uma transmissão ao vivo de quase oito horas, o conteúdo é um vídeo da cantora, de aproximadamente 16 minutos, repetido diversas vezes. Os ruídos foram acrescentados à gravação para omitirem o que ela está falando, porém em uma das repetições – entre 5 horas e 23 minutos e 6 horas e 31 minutos – as imagens aparecem junto do áudio original. Nesse trecho, é possível verificar que Simone Mendes fazia uma live para bater papo com os fãs, e não para fazer um sorteio.

A conta que fez a postagem, “Simone Mendes Live”, não está listada entre as redes sociais oficiais da artista no site dela.

O programa Cartão Reforma foi criado por lei em 2017 para melhorar as condições de moradias das famílias de baixa renda por meio da concessão de subsídio para compra de materiais de construção e assistência técnica de profissionais da área de construção civil.

Em 2018, decidiu-se por uma reformulação, iniciada pela Portaria n° 308, de 8 de maio, que modificou portarias anteriores que tornaram públicos os processos de seleção de propostas de entes apoiadores para participar do programa. No ano seguinte, uma nova portaria as revogou, assim como os atos administrativos praticados em decorrência delas.

A proposta de reformulação, de 2018, considerava que o programa fosse intermediado pelo Sistema de Gestão do Programa Cartão Reforma (SisReforma), mas até aquele momento ele não havia sido concluído. Havia, ainda, a necessidade de revisão do modelo de operação do programa, inclusive em relação à legislação e normas de contratação e execução.

Em 2020, o Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional (MIDR) comunicou a suspensão do programa. Em 2021, a lei que cria o programa foi revogada por outra, que instituiu o programa de habitação Casa Verde e Amarela. Em 2023, este também deixou de existir quando o governo adotou o novo programa Minha Casa, Minha Vida.

A assessoria de imprensa da artista e o MIDR foram procuradas, mas não responderam.