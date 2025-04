Simulação de consignado CLT em app do governo mostra valor correto, ao contrário do que diz postagem

O que estão compartilhando: imagem mostra simulação de empréstimo consignado CLT em que o valor total a ser pago difere da soma das parcelas. Para pegar R$ 10 mil emprestados, o usuário teria que pagar 48 parcelas de R$ 352,07. O valor total a pagar que aparece na simulação é de R$ 10.346,78, mas as parcelas somam R$ 16.899,36. A legenda da postagem afirma que “o governo está escondendo os juros cobrados”.

PUBLICIDADE O Estadão Verifica investigou e concluiu que: é enganoso. As simulações de empréstimo do programa Crédito do Trabalhador são feitas no aplicativo da Carteira de Trabalho Digital. A reportagem simulou empréstimos de R$ 10 mil a partir de diferentes contas e, em todos os casos, a soma das parcelas apresentadas pelo governo federal equivale ao valor total a ser pago. O Ministério do Emprego e Trabalho (MTE) comunicou que a imagem pode ser resultado de erro na proposta enviada por um banco. “Seria impossível o trabalhador fazer um empréstimo para pagar em quatro anos e os juros somarem R$ 346,78. Isso mostra que o banco preencheu errado”, informou.

O autor da postagem foi procurado, mas não respondeu.

Autor da imagem não respondeu sobre a origem dela.

Saiba mais: em 12 de março, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva assinou Medida Provisória (MP) reformulando o crédito consignado para trabalhadores do setor privado. No dia 21, o sistema começou a ser operado por bancos oficiais e privados cadastrados junto ao MTE.

Na nova modalidade, o pagamento das parcelas é feito no contracheque, com desconto em folha, por meio do e-Social – o sistema do governo federal utilizado pelos empregadores para registrarem e enviarem informações sobre os funcionários. As parcelas não podem comprometer mais de 35% do salário. O trabalhador pode usar como garantia até 10% do saldo no FGTS e 100% da multa rescisória em caso de demissão.

Até então, as empresas tinham que firmar convênios com determinado banco para possibilitar o desconto na folha de pagamento. Assim, o trabalhador só poderia pegar o crédito na instituição específica e deveria pagar os juros determinados por ela.

Agora, o sistema funciona a partir do aplicativo da Carteira de Trabalho Digital. Os trabalhadores podem simular o valor que pretendem contratar e, então, solicitar que os bancos façam suas ofertas.

Qual a taxa de juros do consignado CLT?

A pedido dos bancos, não haverá teto de juros para essa linha de crédito, como existe no consignado para servidores públicos e pensionistas do INSS, por exemplo. Ainda assim, o governo entende que as informações que os bancos terão sobre os trabalhadores vão diminuir o risco e permitir a queda dos juros.

O que deve definir as taxas é a competição entre os bancos, além do contexto macroeconômico do País, como a situação do mercado de trabalho, a taxa de inflação e os juros básicos definidos pelo Banco Central.

Conforme o Estadão, em dezembro de 2024, a taxa média de juros do crédito consignado privado era de 2,89% ao mês. A expectativa, na nova modalidade, é que a média dos juros fique acima dos 1,8% ao mês praticados no setor público (consignados do INSS e dos servidores públicos), mas inferiores aos 2,89%. Além disso, a taxa deve ser significativamente menor que os 6,09% ao mês cobrados no empréstimo pessoal.

Nas simulações feitas pelo Verifica, a taxa de juros ficou em 3,04% ao mês. Veja abaixo.

Empréstimos de R$ 10mil simulados pela reportagem a partir de diferentes contas. Foto: Reprodução/CTPS Digital

Tem juros compostos?

Na postagem enganosa, o autor afirma que Lula criticou os altos juros dos empréstimos consignados. O presidente falou que, embora a taxa mensal pareça baixa, os juros compostos elevam o custo final, prejudicando os mais pobres. Apesar disso, comenta o autor da publicação, o governo continua permitindo sua cobrança. De fato, Lula criticou essa cobrança em 2023, quando a taxa de juros do empréstimo consignado era de 1,97%. Conforme o MTE, na nova modalidade, ainda são permitidos os juros compostos. Mas o que são juros compostos? Como explica o Banco Central, juros são como o custo de “alugar dinheiro”. A taxa de juros é quanto você paga por esse aluguel durante determinado tempo. Por exemplo, se você pega R$ 1 mil emprestado por um ano e paga R$ 80 de juros, a taxa é de 8% ao ano.

Só que existem dois tipos de juros: simples e compostos. Os simples são calculados apenas sobre o valor inicial emprestado. Já os compostos acumulam sobre o valor inicial mais os juros anteriores. Então, se você tem um empréstimo de R$ 1 mil a 8% ao ano por dois anos, no primeiro ano você paga R$ 80 de juros, mas no segundo ano paga juros sobre R$ 1.080 (o valor inicial mais os juros do primeiro ano), resultando em R$ 86 de juros. No total, você pagaria R$ 166 de juros ao final dos dois anos.

