É antiga reportagem sobre paralisação de transportadores de combustíveis

O que andam espalhando: reportagem sobre uma paralisação de caminhoneiros e transportadores de combustíveis. Uma inscrição sobre o vídeo diz que essa é “a situação de alguns Estados brasileiros”.

O Estadão Verifica investigou e concluiu que: está fora de contexto. A reportagem foi veiculada pela BandNews em 11 de março de 2022, mas foi resgatada nas redes sem a data original. Sem isso, usuários interpretam que ela estaria falando de uma situação recente que estaria ocorrendo durante o governo Lula.

Saiba mais: o vídeo mostra um apresentador de telejornal e, ao fundo, o logo da BandNews. O jornalista diz que caminhoneiros e transportadores de combustíveis estariam orientados a terminar suas viagens e não aceitar novos fretes. O motivo da greve seria um aumento de 25% no preço do diesel.

Antes de compartilhar uma postagem, certifique-se que ela mantém o seu contexto original. Foto: Reprodução

Com essas informações, o Estadão Verifica fez uma busca no Google com as palavras-chave “band news caminhoneiros e transportadores de combustíveis não farão novas viagens”. A reportagem está disponível no canal do YouTube da emissora. Transportadores de combustíveis anunciaram uma interrupção temporária no serviço. Alegavam que o preço recebido pelo transporte — o frete — não era suficiente para arcar com um reajuste no preço dos combustíveis anunciado pela Petrobras.

Na ocasião, a estatal havia anunciado o maior aumento no preço da gasolina e do diesel em seis anos: 18,8% e 24,9%, respectivamente. A Petrobras ainda tinha a política de paridade com o preço internacional. Na época, foi pressionada pelo aumento dos combustíveis mundial causado pela guerra na Ucrânia.

O que podemos aprender com esta checagem: conteúdos jornalísticos tirados do contexto nas redes podem levar a interpretações enganosas. Por isso, é necessário procurar a data em que o conteúdo original foi postado.

A política de preços dos combustíveis é um assunto que atrai muita atenção porque o Brasil é dependente do transporte rodoviário. O Estadão Verifica já mostrou ser falso que haja registro de desabastecimento de diesel no Brasil.