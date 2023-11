Vídeo mostra treinamento no Espírito Santo, não soldados venezuelanos invadindo o Brasil

O que estão compartilhando: vídeo que mostra militares em situação de conflito em uma área urbana. A legenda diz que “soldados venezuelanos invadiram o Brasil com a conivência do Lula para perseguir e prender os refugiados venezuelanos”. E acrescenta: “Lula está sentenciando estes venezuelanos à morte... divulguem o máximo que puderem. Lula é terrorista genocida”.

O Estadão Verifica apurou e concluiu que: é enganoso. As imagens mostram treinamento do Corpo de Fuzileiros Navais da Marinha do Brasil em Itapemirim, no Espírito Santo. Detalhes do local em que o vídeo foi gravado e dos veículos utilizados na ação confirmam essa informação, assim como resposta da Marinha.

Reprodução da postagem enganosa. Foto: Reprodução/Instagram

Saiba mais: O vídeo com a informação enganosa está circulando pelo Instagram e pelo WhatsApp. Nele, é possível ver o endereço do perfil no TikTok que originalmente postou as imagens. Os vídeos foram apagados. No entanto, no momento em que o Estadão Verifica acessou o perfil, ainda havia dois vídeos disponíveis, que foram salvos com a ferramenta Wayback Machine - Internet Archive (aqui e aqui).

Pelo WhatsApp, circula apenas uma gravação em que militares tentam conter um homem, que grita: “Você está no meu país!”. Esse é o registro que traz o endereço do perfil que originalmente postou o material. Uma versão que viralizou no Instagram acrescenta, na edição, a imagem de um comboio passando por uma rua – o mesmo vídeo (com o título “Part 2 invasão exército″) que ainda constava no perfil de TikTok quando o Estadão Verifica o acessou.

Na postagem, é possível ver que o usuário do perfil marcou a localização em Itapemirim, no Espírito Santo, como mostra captura de tela feita antes de o vídeo ser apagado:

Captura de tela da postagem original mostra localização em Itapemirim Foto: Reprodução/@nxwz00/TikTok

Em um comentário, um internauta informou tratar-se de um treinamento da Marinha do Brasil, em Itapemirim, no Espírito Santo, com munição de festim:

Captura de tela da postagem original mostra comentário de internauta que afirma tratar-se de treinamento militar da Marinha do Brasil no Espírito Santo Foto: Reprodução/@nxwz00/TikTok

Marinha do Brasil confirma que vídeo é de treinamento

O Estadão Verifica confirmou as informações. Um detalhe no vídeo mostra uma placa em que se lê: “Requinte da Lagoa”.

Captura de tela da postagem original mostra placa em que se lê: 'Requinte da Lagoa' Foto: Reprodução/@nxwz00/TikTok

Ao consultar o nome no Google, foi possível confirmar que trata-se de um estabelecimento comercial no distrito de Itaipava, em Itapemirim, no Espírito Santo. Por meio do Google Street View, constata-se que o local é o mesmo que aparece no vídeo:

Captura de tela do Google Street View, em Itapemirim (ES), mostra a mesma placa que aparece no vídeo verificado Foto: Reprodução/Google Street View

Ao Estadão Verifica, a assessoria de imprensa da Marinha do Brasil confirmou, por mensagem de WhatsApp, que as imagens mostram um treinamento realizado pelo Corpo de Fuzileiros Navais no Espírito Santo:

“Esse vídeo é de um treinamento realizado pelo Corpo de Fuzileiros Navais, há cerca de um mês, no Espírito Santo. Não há nada de anormal. Trata-se de um exercício corriqueiro, que acontece todos os anos. O cenário é o mais real possível, mas o vídeo se desenvolve em uma situação simulada”, disse a assessoria, acrescentando, por telefone, que os disparos ouvidos no áudio são com munição de festim.

A parceria entre a Marinha do Brasil e o Estado do Espírito Santo para a realização de treinamentos é antiga. Os exercícios militares ocorrem na região há mais de 40 anos, como explica o almirante Carlos Chagas em reportagem do telejornal ES2, da TV Globo, sobre treinamento em Itapemirim, no ano passado.

Neste outro vídeo, que mostra um treinamento em Itaoca (ES), disponível no canal do YouTube da Marinha do Brasil, é possível ver detalhes no veículo militar que também aparecem no vídeo verificado – mais uma confirmação de que as imagens não mostram soldados venezuelanos invadindo o Brasil.

Reprodução de tela de vídeo no YouTube da Marinha do Brasil mostra detalhes no veículo que também aparecem no vídeo verificado: 'UN', 'Marinha' e 'Fuzileiros Navais' Foto: Reprodução/@marinhaoficial/YouTube

Reprodução do vídeo verificado mostra detalhes que aparecem em veículo da Marinha do Brasil: 'Marinha' e 'Fuzileiros Navais' Foto: Reprodução/@marinhaoficial/YouTube